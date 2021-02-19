СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко

Выяснилось из-за чего ввели санкции против Марченко / https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official/?hl=ru

Санкции против жены скандального нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко касаются Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Этот завод поставляет нефтепродукты на оккупированные территории Донбасса, пишет РБК-Украина.

"В том числе и по этому эпизоду (были введены санкции - ред.), да", - сказал собеседник издания, близкий к Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Этим заводом также владеет Наталия Лавренюк, которую называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака - владельца трех каналов, которые попали под санкции в Украине. Марченко владеет 75% процентами завода, Лавренюк - 25%.

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