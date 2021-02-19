СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко

Журналисты установили, что санкционные ограничения против телеведущей были введены из-за Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода.
Санкции против жены скандального нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко касаются Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Этот завод поставляет нефтепродукты на оккупированные территории Донбасса, пишет РБК-Украина.
"В том числе и по этому эпизоду (были введены санкции - ред.), да", - сказал собеседник издания, близкий к Совету национальной безопасности и обороны Украины.
Этим заводом также владеет Наталия Лавренюк, которую называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака - владельца трех каналов, которые попали под санкции в Украине. Марченко владеет 75% процентами завода, Лавренюк - 25%.
Санкции в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
Автор: Екатерина Трохимчук