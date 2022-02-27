Месть за бомбежку Киева: украинский моряк в Испании затопил яхту путинского олигарха

Яхта Александра Михеева Леди Анастасия / Gaceta Náutica

Украинский матрос роскошной яхты Леди Анастасия вице-президента компании РФ по производству оружия - Ростех Александра Михеева, затопил ее.

Свой поступок он объяснил местью за ракетный удар российских оккупантов по Киеву, нанесенный 24 февраля, пишет Ultimahora.es.

История произошла на Майорке в порту Адриано, где базируется яхта Михеева.

Задержанный украинский моряк указывает, что владелец корабля отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают. Он решил отомстить хозяину яхты.

Украинец открыл большой клапан в машинном отделении яхты и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек.

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Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Владелец этого корабля — преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

Добавим, что испанский суд, узнав обстоятельства инцидента с яхтой ценой 7 миллионов евро, оправдал украинского моряка.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.