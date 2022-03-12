В Италии арестовали суперяхту российского олигарха Мельниченко

В Италии арестовали яхту Мельниченко / скриншот

В Италии наложили арест на самую большую в мире парусную яхту стоимостью 530 миллионов евро, которая принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Судно "отняли" из-за вторжения войск России в Украину.

Арестовывали яхту российского миллиардера представители финансовой полиции Италии, пишет издание La Rrepubblica.

Речь идет о суперяхте SY A Мельниченко, которая находилась в порту города Триест. Она имеет гигантские размеры – почти 150 метров в длину, а водоизмещение судна составляет около 13 тыс. тонн.

Спроектировал SY A французский промышленный дизайнер Филипп Старк. Она считается самым большим в мире мотосейлером – парусным судном с моторным двигателем, которое может двигаться за счет своих парусов или двигателя независимо друг от друга.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, Андрей Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров. Он является основным акционером и членом правления группы EuroChem Group, производящей удобрения, и угольной энергетической компании СУЭК.

По данным Forbes, состояние Мельниченко в 2021 году оценивалось в 19,8 млрд долларов. Он входил в топ-200 самых богатых бизнесменов РФ.

Читайте такжеОбесценивание рубля, дефицит продуктов и безработица: какую цену заплатят россияне за войну с УкраинойКак сообщал Главред, в Сан-Ремо арестовали яхту Lena стоимостью 50 млн евро, принадлежащую владельцу частной инвестиционной группы Volga Group Геннадию Тимченко.

Также вблизи Сан-Ремо арестовали 65-метровую яхту Lady M совладельца ПАО Северсталь Алексея Мордашова.

Под арест попала и Villa Lazzareschi Олега Савченко стоимостью 3 миллиона евро в провинции Лукка в регионе Тоскана.

Франция арестовала 86-метровую яхту президента "Роснефти" Игоря Сечина. Ее оценивают в 120 млн долларов.

156-метровая яхта Алишера Усманова была арестована в Гамбурге. Усманов приобрел ее в 2016 году за 600 млн долларов у немецкого судостроителя Lürssen.

Итальянская полиция конфисковала две виллы, принадлежащие подсанкционным кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву и российскому олигарху Алишеру Усманову.

Великобритания планирует поселять в конфискованных у российских олигархов домах беженцев из Украины.

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