Россиян зовут на военную службу через квитанции за коммуналку

Из-за значительных потерь на войне против Украины Россия зовет гражданских подписать контракт по квитанциям за коммуналку, сообщает Центр противодействия дезинформации в воскресенье, 20 марта.

С начала войны погибли более 14700 оккупантов, взято в плен около тысячи оккупантов, ранены около 43 200 российских военных. Изначально в качестве "пушечного мяса" использовали призывников.

"Частично нехватка военных до сих пор решается за счет резервных частей с востока страны, наемников из Сирии, Армении и "вагнеровцев", - сказано в сообщении.

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Теперь же гражданских россиян "приглашают" подписать контракт по квитанциям за коммуналку. Однако очереди из желающих отдать свою жизнь за 50 тысяч рублей в месяц нет.

"Западные эксперты прогнозируют, что наступательная тактика РФ застопорилась. Но не стоит исключать и массовую мобилизацию и введение военного положения с предварительной провокацией. Именно такой повод был для начала чеченской кампании в 1999 года, когда в Волгодонске, Буйнакске и Москве российские спецслужбы совершили теракт жилых домов, в чем потом обвинили чеченцев", - добавили в ЦПД.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.

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