Пленные срочники РФ назвали Путина лжецом / Скриншот

Российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина. Они призвали своего диктатора поскорее отдать приказ о выводе войск из Украины.

Такое мнение высказали пятеро пленных российских военнослужащих срочной службы на пресс-конференции 14 марта

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.

Также он сказал, что ВСУ разбивают колонны оккупантов в пух и прах, а со стороны РФ очень много потерь.

По словам ефрейтора Николая Польщикова, с 3-го по 24-е февраля срочники проходили учения в Курской и Белгородской областях, а под конец учений заподозрили неладное, потому что командование говорило что "поедем на Харьков". Также 23 февраля начало маркировать технику – готовило к боевым действиям.

"Мы серьезно проигрываем. Находясь в плену я не увидел ни фашистов, ни бандеровцев. Несмотря на то, что в плену со мной обращались хорошо, хотя у кого-то семьи в подвалах прячутся, я все равно завидую тем людям, которые смогли откупиться от этой войны и остались в России… Наверное, стоило даже купить военный билет, который стоит 80 тысяч, потому что здесь происходят страшные вещи", – сказал Николай и обратился к гражданам РФ с призывом сопротивляться Путину.

Читайте такжеСлабый и неуверенный в себе "силач": развенчан главный миф о Путине"Не отправляйте своих сыновей сюда. Здесь происходят страшные вещи, о которых вам не говорят. Здесь напрасно погибают наши солдаты… Родители, пытайтесь забирать нас отсюда. Здесь не нужно войны, нету смысла вообще (в ней). Товарищ президент Российской Федерации, я не знаю, для чего Вы говорите, что здесь нет срочников. Здесь сидят еще четыре моих товарища, которые по Вашей прихоти совершают здесь такие преступления. Обманом. Хоть ни один из этих пацанов не сделала ни одного выстрела… Нас убивали, товарищ президент. Я считаю, что Вы не правы, Вы виновны в этом. Я прошу Вас закончить все это поскорее. Чтобы всех военнослужащих Российской Федерации, которые обманом сюда попали, вернули домой. Чтобы дали этот приказ. Надо прекращать это, товарищ президент, надо заканчивать. Мне очень стыдно за себя и за Вас, товарищ президент... Мам, старайтесь там, чтобы все это поскорее закончилось".

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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