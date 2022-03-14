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Западное оружие для Украины может заставить Путина заговорить о мире - королевский офицер

14 марта 2022, 16:47

Он добавил, что в целом ситуация остается очень серьезной.

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Оружие для Украины может заставить Путина заговорить о мире / Facebook Виталий Кличко

Полковник Тим Коллинз ОБЕ, который был командиром 1-го батальона Королевского ирландского полка во время войны в Ираке, оценил ситуацию с войной в Украине.

По его словам, 13 марта были приятные сообщения о том, что переговоры между Россией и Украиной продвигаются вперед в стремлении положить конец этой жестокой войне. Но это не остановило бойню, пишет Daily Mail.

Читайте такжеПоплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консулОфицер считает, что натиск Владимира Путина только усиливается в своем варварстве. В частности, речь идет об обстреле военной базы в Яворове на польской границе и гибели американского журналиста.

"Шальная российская бомба могла упасть в Польше — члене НАТО. В этой напряженной обстановке любое нападение на Польшу могло стать сигналом к ​​драматической эскалации конфликта, поскольку члены НАТО связаны своими договорными обязательствами поддерживать любого союзника, подвергшегося обстрелу", - считает Коллинз.

По его словам, для российских военных планировщиков этот риск был частью самого обоснования удара. Цель состояла в том, чтобы послать Западу четкий сигнал: Москва больше не будет оставаться в стороне, поскольку летальная помощь отправляется в Украину во все больших количествах, особенно противотанковое и зенитное вооружение.

Читайте такжеСмерть Путина: как умрет российский диктаторКроме того, заместитель министра иностранных дел России даже предупредил, что поставки западного оружия Украине теперь будут рассматриваться как "законные цели" для военных действий.

"Означает ли это, что Запад рискует оказаться втянутым в конфликт – спровоцировав Третью мировую войну? Еще нет. За жесткой риторикой атака на базу в Яворове выдает слабость Кремля. Наша военная помощь явно оказывает разрушительное воздействие на способность России вести эту войну", - добавил полковник.

По его словам, путинские генералы отчаянно пытаются остановить поток военной техники именно потому, что он столь мощно усилил украинское сопротивление.

"За жесткой риторикой атака на базу в Яворове выдает слабость Кремля. Наша военная помощь явно оказывает разрушительное воздействие на способность России вести эту войну. Но такой шаг был бы губительным. Для того чтобы сбивать российские самолеты, потребуются самолеты НАТО. Это практически гарантировало бы новую мировую войну с применением ядерного оружия, тем самым предвещая исчезновение жизни на Земле", - сказал офицер.

Коллинз считает, что длительное истощение может оставить путинский режим без всякой надежды на победу, так что он будет вынужден вести дальнейшие переговоры с Украиной, независимость которой должна быть первым условием любых таких переговоров. Помочь в этом, по его словам, могут поставки оружия Украине из Запада.

"Единственными альтернативами для Путина являются либо массовое поражение, за которым следует его отстранение от власти и обращение в Международный уголовный суд, либо апокалипсис ядерной войны, в результате которой весь мир рухнет в огне", - отметил полковник.

Также он добавил, что в целом ситуация остается очень серьезной и на Западе придется готовиться к самым ужасным событиям, делая все возможное, чтобы их избежать.

Напомним, ранее сегодня российсикие войска взорвали часть боеприпасов близ Запорожской АЭС. Ситуация с радиационным фоном пока неизвестна.

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