Путин понимает, что проиграл, и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУ

Зеленский, Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Об этом в эфире 24 канала высказал генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Читайте такжеЗападное оружие для Украины может заставить Путина заговорить о мире - королевский офицерПо его мнению, российский диктатор планирует создать сухопутный коридор в Крым. Однако офицер считает, что Украина не будет молча наблюдать, как оккупанты пытаются отрезать ее от Азовского моря - и будет сражаться до победы.

"Сначала у них было мнение, чтобы вообще отделить Украину от моря. Создать сухопутный проход из России вплоть до Приднестровья", - отметил Ягун.

Также это, по мнению генерал-майора СБУ, означает риски развертывания следующей "спецоперации" против Молдовы.

"У них (у Кремля – ред.) огромная проблема с Молдовой, потому что они понимают, что еще год – два и Молдова вообще исчезнет с их поля влияния", – добавил Ягун.

Напомним, ранее сегодня российсикие войска взорвали часть боеприпасов близ Запорожской АЭС. Ситуация с радиационным фоном пока неизвестна.

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