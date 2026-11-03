Когда ударят морозы в Украине: синоптик назвала даты резкой смены погоды

Кратко
- Холодная погода в Украине продержится примерно до 10 ноября
- 4 ноября осадков не будет, но подует сильный северный ветер
- После 10–11 ноября наступит потепление с дождями
Синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз погоды в Украине на среду, 4 ноября, и ближайшие дни. По её словам, похолодание в Украине продлится примерно до 10 ноября, а с 10–11 ноября температура воздуха начнёт расти. Об этом Диденко сообщила на своей странице в Telegram.
Ожидается, что 4 ноября разница между ночными и дневными показателями будет минимальной: в большинстве регионов от +5 до +9 градусов. Теплее будет на юге, юго-востоке и в Закарпатье, где ожидается +9…+12.
Погоду в среду будет определять мощный антициклон "Клаус", центр которого расположен над Северным морем. Благодаря ему осадков в Украине не прогнозируется, дожди возможны только в Крыму.
О чём предупредила эксперт по погоде
Впрочем, сухая погода еще не означает комфортную. Синоптик призывает учитывать еще один фактор, из-за которого будет холодно даже при плюсовых значениях на термометре.
"Завтра практически повсеместно в Украине ожидается сильный северный ветер, а мы с вами знаем, что усиление ветра ощутимо снижает температуру воздуха. Поэтому шарфы и капюшоны завтра - обязательно!" - советует Диденко.
В Киеве 4 ноября также обойдется без осадков. Столицу будет продувать порывистый северный ветер, а максимальная температура составит от 6 до 8 градусов тепла.
До конца недели в Украине сохранится прохладная погода с небольшими плюсами днём. На выходных ночью возможны небольшие минусы, хотя, по словам синоптика, особо пронизывающего холода не предвидится.
Когда вернется более теплая погода
У Диденко есть утешительная новость для тех, кто уже соскучился по более мягкой погоде: во второй декаде ноября атмосферные процессы в большинстве областей изменятся в пользу теплых масс.
"Это потепление будет влажным, с периодическими дождями, однако мы совсем не против более комфортных температур", - отмечает Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, погода в Украине 3 ноября будет облачной и без значительных осадков. Лишь в Одесской области и в Крыму ожидается небольшой дождь.
Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил о приближении холодного воздуха и первых ночных заморозков. Он отметил, что пик непогоды 6–7 ноября будет сопровождаться кратковременными осадками и переходом к мокрому снегу в отдельных регионах
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух констатировала, что ожидается более теплая, чем обычно, зима с большим количеством осадков. По её словам, зимой может выпасть на 20–40 % больше осадков по сравнению с климатической нормой.
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Об персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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