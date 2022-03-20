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У Зеленского назвали причину катастрофического провала блицкрига РФ в Украине

20 марта 2022, 20:34

Михаил Подоляк прогнозирует - дальше будут только массовые смерти российских военнослужащих в Украине.

пленные российские военные
Пленные российские военные

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк пояснил неудачи, которые терпят российские оккупанты в Украине.

Как пишет он в своем Telegram-канале, одной из причин фиаско РФ являются тотальные просчеты в стратегии и тактике.

Советник главы ОП уверен, что российский Генштаб абсолютно не имел объективной аналитики относительно Украины и вся штабная аналитика была выстроена на тезисах из роспропаганды о "националистических батальонах".

Еще одна причина — чрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины, включая несколько генералов.

"Это признак тотальной неготовности армии. Воюют только количеством и крылатыми ракетами. Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это — непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, неготовности воевать в современных условиях", — пишет представитель ОП.

Он считает, что контрактники РФ уже осознали, что их высшее руководство — абсолютно бездарно.

"Дальше — только массовые смерти российских военнослужащих в Украине", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.

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Михаил Подоляк война России и Украины
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