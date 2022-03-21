"РФ ломает жизнь миллионов": в ОП рассказали, сколько украинцев из-за войны покинули свои города

Это уже глобальная гуманитарная катастрофа, отмечает советник руководителя Офиса президента.
Из-за вторжения России в Украину около 11-12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои населенные пункты.
При этом более 3 миллионов из них выехали за границу. Такую цифру сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
Он подчеркнул, что Россия войной ломает жизни миллионов людей.
"Более 3 миллионов украинцев вынуждены уехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, – 11-12 миллионов. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизни миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?", – отметил Подоляк.
Напомним, в условиях военного положения в Украине действует ограничение на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Однако существуют исключения. Есть три категории лиц, которым позволяют покинуть территорию Украины:
- тем, кто имеет троих детей в возрасте до 18 лет,
- тем, кто не годен к военной службе и имеет соответствующие документы военно-врачебной комиссии,
- тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что в Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и скончалась. Беженка из Украины Наталья Кретова 30 часов проехала в автобусе из Польши в Италию. Оказавшись в безопасности, женщина умерла на глазах своих детей 12 и 10 лет.
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