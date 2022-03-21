Минобороны Британии: захват Киева - главная военная цель РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Министерстве обороны Великобритании утверждают, что захват Киева остается приоритетом России. И ожидается, что российское агрессоры возобновят попытки окружить украинскую столицу в ближайшие недели. Об этом говорится в обновленной оценке британского министерства.

Британские военные отмечают, что ожесточенные бои продолжаются на северном направлении, а вот наступавшие на Киев с северо-востока российские войска остановились.

"Силы, наступавшие из Гостомеля на северо-запад, были отражены упорным сопротивлением украинцев. Основная часть российских войск остается на расстоянии свыше 25 километров от центра города", ‒ говорится в сообщении.

Но, несмотря на отсутствие успехов, захват Киева остается главной военной целью России, говорят в Министерстве обороны, и россияне, вероятно, отдадут штурму приоритет попыткам оцепить город в ближайшие недели.

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Напомним, ранее британская разведка сообщала - российский президент Владимир Путин находится в информационном пузыре, который сам же и создал.

В этот пузырь попадает мало информации из внешнего мира, а особенно той, которая противоречит взглядам Путина. Об этом рассказал бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соерс и другие источники в разведке.

У Путина всегда был лишь небольшой круг людей, с которыми он разговаривал. Однако, когда дошло дело до решения вторгнуться в Украину, этот круг сузился еще сильнее и в нем остались лишь те, кто "истинно верит" и разделяет взгляды президента страны-агрессора.