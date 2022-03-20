УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин спрятался в информационном пузыре – британская разведка

20 марта 2022, 09:35

Президент страны-агрессора сам создал вокруг себя ситуацию, когда к нему не попадает информация, которая противоречит его взглядам.

false
Путин спрятался в информационном пузыре – британская разведка/ Reuters

Российский президент Владимир Путин находится в информационном пузыре, который сам же и создал.

В этот пузырь попадает мало информации из внешнего мира, а особенно той, которая противоречит взглядам Путина. Об этом рассказал бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соерс и другие источники в разведке, пишет BBC.

У Путина всегда был лишь небольшой круг людей, с которыми он разговаривал. Однако, когда дошло дело до решения вторгнуться в Украину, этот круг сузился еще сильнее и в нем остались лишь те, кто "истинно верит" и разделяет взгляды президента страны-агрессора.

По словам Соерса, очень трудно в такой хорошо защищенной системе, как Россия, иметь хорошие разведывательные данные о том, что происходит в голове лидера страны. Ведь даже многие россияне не понимают, что происходит.

При этом, по мнению профессора психологии Адриана Фернхема, Путин по сути стал жертвой собственной пропагандистской машины, ведь он слушает только мысли определенного количества людей и не допускает к себе другую информацию.

Ранее сообщалось, что президенту-диктатору Владимиру Путину на Востоке России могут готовить масштабное укрытие, бункер на несколько этажей. Речь может идти о восстановлении секретного сооружения времен Советского Союза. Такое предположение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

Напомним, советник турецкого президента Ибрагим Калин отмечал, что подготовку переговоров с Зеленским тормозит колеблющийся Путин. По его словам, основными требованиями Кремля на переговорах будет согласие Украины на российскую оккупацию Донбасса и Крыма.

Читайте также:

viber
новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама
Популярное
Когда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астрологаКогда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астролога Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяцаГороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведкаОккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка ВСУ в щепки разбомбят путинскую армию: военный эксперт назвал дату освобождения Крыма и ДонбассаВСУ в щепки разбомбят путинскую армию: военный эксперт назвал дату освобождения Крыма и Донбасса США помогут Украине закрыть небо своими силами и дают 800 единиц ПВОСША помогут Украине закрыть небо своими силами и дают 800 единиц ПВО

Последние новости

09:40

Украина сможет себя прокормить: у Зеленского рассказали, на сколько стране хватит запасов

09:35

Путин спрятался в информационном пузыре – британская разведкаВидео

09:34

Лунный посевной календарь на апрель 2022: наилучшие дни для работы в саду и огороде

09:19

Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе: там прятались сотни женщин, детей и стариков

08:54

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
08:49

Оккупанты собираются мобилизовать в "ДНР" лиц возрастом до 65 лет – Генштаб ВСУ

08:33

Право первого выстрела, или Как Запад развязал с Россией войну конфискациймнение

08:26

Гороскоп на завтра, 21 марта 2022: Скорпионам – успех, Весам - конфликты

08:11

К 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессии

07:52

ПВО врага для ВСУ: США попросили Турцию передать Украине российские С-400 – Reuters

07:01

Армия Украины остановила план Кремля по захвату Киева, Харькова, Одессы – аналитики в США

06:52

Угостила пирожками с ядом: украинская бабушка отправила 8 оккупантов домой в гробахВидео

06:29

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2022: Львам – успех во всем, Весам – приятное знакомство

06:28

Вступление в НАТО: стоит ли искать "зраду" в переговорах с Россиеймнение

06:08

Готовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной

05:36

Передний край обороны завален трупами оккупантов: РФ несет невиданные потери в войне в УкраинеВидео

05:07

Мариуполь и Чернобаевка войдут в историю как примеры террора и бездарности командования РФ - Зеленский

04:37

Война в Украине: Зеленский заявил, что переговоры не просты и приятны, но они необходимыВидео

04:34

"Надеюсь, что его существование одинокое и пустое": Хилари Дафф резко высказалась о Путине

03:13

"ОПЗЖ и партия Шария": в Украине прекращена деятельность пророссийских политических сил - Зеленский

Реклама
02:56

Из-за оккупантов жители окраин Мариуполя погибают голодной смертью — власти Донецкой области

02:22

"Никуда мы не звонили": мать агрессора отказалась бороться за сына, попавшего в украинский плен

01:42

Санкции в деле: путинскую пропагандистку Бузову "нагрели" на 1 миллион рублей на французском курорте

01:23

Агрессоры уменьшили свое присутствие в небе: украинское ПВО за 19 марта сбило три вертолета

00:51

Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

"Стингеры","Джавелины", и противотанковые комплексы": Данилов анонсировал новую военную помощь от США

00:40

Более 2 500 тел уже поехали домой: в Гомель колоннами свозят раненых и убитых оккупантовВидео

00:30

Эвакуация из Киевской области: сколько людей удалось вывезти за день

00:21

"Насиловал мою дочь всю ночь": украинка из села под Харьковом рассказала про зверства оккупантовВидео

00:08

"Я присягал на верность Украине": российский пленный на коленях просит прощения за предательствоВидео

19 марта, суббота
23:44

Польша призвала создать "План Маршалла 2" для Украины: у Зеленского ответили

23:42

Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в УкраинеВидео

23:35

Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницуВидео

23:27

Мертвые писатели уходят из России: Хэмингуэя больше не будут издавать в РФ

23:27

Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню еще 13 марта - СБУ

23:15

Враг обстрелял из Градов село в Днепропетровской области

23:11

Для Путина построят подземный город: генерал назвал причинуВидео

22:47

ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом

22:46

Путин не смог доказать США и Китаю, что может сидеть за одним столом со взрослымимнение

22:28

Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьВидео

Реклама
22:27

Какие 5 продуктов должны быть в каждом доме, чтобы выжить во время войныВидео

22:27

Приват24 временно приостанавливает работу: в чем причина

22:06

Лучший ди-джей мира Армин ван Бюрен собрал для Украины более 5 млн гривен

22:01

Подготовку переговоров с Зеленским тормозит Путин, который колеблется — советник Эрдогана

21:54

Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией

21:48

Выход на пенсию по возрасту в условиях военного положения: чего ждать пенсионерамВидео

21:48

Юрий Романенко. Сделка США-Китая и новая архитектура мира без РоссииВидеоблоги

21:09

"Погибают дети и рушатся наши города": Монатик эмоционально обратился к фанатамВидео

21:00

Россияне выбрали самый нелепый способ действий – АрестовичВидео

20:53

Путин действует в Украине жестоко, потому что паникует - Джонсон

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять