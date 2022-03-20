Путин спрятался в информационном пузыре – британская разведка/ Reuters

Российский президент Владимир Путин находится в информационном пузыре, который сам же и создал.

В этот пузырь попадает мало информации из внешнего мира, а особенно той, которая противоречит взглядам Путина. Об этом рассказал бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соерс и другие источники в разведке, пишет BBC.

У Путина всегда был лишь небольшой круг людей, с которыми он разговаривал. Однако, когда дошло дело до решения вторгнуться в Украину, этот круг сузился еще сильнее и в нем остались лишь те, кто "истинно верит" и разделяет взгляды президента страны-агрессора.

По словам Соерса, очень трудно в такой хорошо защищенной системе, как Россия, иметь хорошие разведывательные данные о том, что происходит в голове лидера страны. Ведь даже многие россияне не понимают, что происходит.

При этом, по мнению профессора психологии Адриана Фернхема, Путин по сути стал жертвой собственной пропагандистской машины, ведь он слушает только мысли определенного количества людей и не допускает к себе другую информацию.

Ранее сообщалось, что президенту-диктатору Владимиру Путину на Востоке России могут готовить масштабное укрытие, бункер на несколько этажей. Речь может идти о восстановлении секретного сооружения времен Советского Союза. Такое предположение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

Напомним, советник турецкого президента Ибрагим Калин отмечал, что подготовку переговоров с Зеленским тормозит колеблющийся Путин. По его словам, основными требованиями Кремля на переговорах будет согласие Украины на российскую оккупацию Донбасса и Крыма.

Читайте также: