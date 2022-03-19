Путин действует по принципу "не доставайся никому": эксперт назвал задачи РФ в Украине на 10-20 дней

Президент страны-агрессора постарается уничтожить как можно больше мирного населения, считает эксперт / Reuters

Российский президент Владимир Путин уже потерпел в Украине стратегическое поражение. И поскольку его войска продолжают находиться на территории нашего государства, то в ближайшие 10-20 дней – пока Украина не даст отпор – Путин будет концентрироваться на задаче максимально гадить нашей стране.

Российские захватчики будут пытаться уничтожить как можно больше мирных украинцев. Об этом заявил директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью Главреду.

"Он будет стараться уничтожить как можно больше мирного населения, нанести ущерб инфраструктуре Украины – промышленным предприятиям, рынкам, заводам, фабрикам, дорогам, транспорту. Потому что Путин мыслит категорией "не доставайся ты никому", – сказал Шулипа.

Таким образом Путин хочет запугать местное население, чтобы давить на украинские власти, считает эксперт.

"Это, с его точки зрения, позволит затерроризировать население Украины и повысить ставки перед возможной капитуляцией, ведь он не теряет надежды, что Зеленский и политическое руководство Украины перед ним капитулируют", – отметил директор Института исследования российской агрессии.

Ранее российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов заявил, что, по его мнению, война закончится возвращением Крыма и Донбасса Украине. При этом для России это будет означать окончание путинского режима.

Напомним, в сети запустили флешмоб, в котором пользователям предложили предусмотреть сценарий смерти президента РФ Владимира Путина. Принять участие во флешмобе могут все желающие.

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