Стратегически Россия войну в Украине уже проиграла - политический эксперт Юрий Шулипа

Украина уже в ближайшие дни может получить решающее преимущество на фронте / Reuters

Уже более трех недель Украина защищается от полномасштабной российской агрессии. Украинские войска довольно успешно останавливают попытки захватчиков прорваться, но Россия продолжает цинично обстреливать украинские города, забрасывая их ракетами и подвергая их огню из "Градов".

В интервью Главреду директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа рассказал о том, чего ждать от Путина и его армии в дальнейшем - возможен ли штурм Киева и как долго противник готов вести горячую фазу войны, станут ли ему помогать Китай и Беларусь, а также будет ли от их участия в войне перевес у России, когда закончится война и ускорят ли ее окончание переговоры.

- Спустя 3 недели войны, когда уже стало понятно, что быстро захватить Украину не выходит, какие цели у Путина на ближайшее время?

- Его стратегическая задача в этой войне заключается в том, чтобы ликвидировать Украину как государство и, соответственно, украинцев. Путин планировал буквально в 3-4 дня даже без захвата Украины сменить политический режим и начать осуществлять демонтаж Украины. Но его блицкриг полностью провалился - Россия уже, можно сказать, потерпела в нем стратегическое поражение. То, что происходит сейчас - это инерция блицкрига Путина, и он, хоть и понимает свою ошибку в военном плане, не хочет ее признавать. Фаза широкомасштабной российской агрессии, которая началась 24 февраля направлена на максимально возможное уничтожение мирного населения, что мы и видим по Харькову, Мариуполю и другим городам Украины, в которых идут активные бои. По данным ООН, мирных жителей уже погибло значительно больше, чем представителей сил обороны Украины - Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ, теробороны. Потому в ближайшее время он будет предпринимать то, что и сейчас - ночные обстрелы жилых районов, уничтожение мирного населения и, соответственно, попытки наступления и захвата его военно-полицейской гибридной группировкой каких-то поселков, а фактически любых населенных пунктов, которые можно захватить для того, чтобы потом склонить военно-политическое руководство Украины к капитуляции перед Россией.

- С учетом поведения российских войск в последнее время, какие у Путина есть варианты?

- Если бы Путин продвинулся в Украине, ему условно бы удалось пробить коридор через Мариуполь во временно оккупированный Крым, он бы дошел до Приднестровья, по всей видимости, также захватил бы Одессу и оккупировал Молдову. Такой план тоже существует, но поскольку Путин увяз в Украине, и мы сейчас спасаем от оккупации еще и Молдову, Путину не остается ничего, кроме попытки нападения на страны Балтии. Сделать он это может, пользуясь очень плохим прецедентом, которое создало руководство НАТО, когда Зеленский в первые дни широкомасштабной фазы российской агрессии обратился к руководству НАТО с просьбой принять Украину в Альянс по упрощенной процедуре (тем более, что прецеденты имеются). То есть НАТО фактически отказало Украине под угрозой ядерного шантажа, потому Путин может напасть на страны Балтии, тем самым проверив применение 5 статьи устава НАТО.

Читайте такжеПодоляк - Западу: Станьте рядом с нами и воюйте - тогда мы не будем вести переговоры с Путиным, а только воеватьКроме того, тут стоит принять во внимание заявление его ручного "министра нападения" Шойгу, который рассказал о наращивании на западе группировки войск - то есть эти войска там специально ждут команды Путина о нападении на страны Балтии. Ведь неслучайно в Литве уже ввели чрезвычайное положение в связи с возможностью широкомасштабного вторжения.

Это возможно, потому что Владимир Путин, также как и Украину, патологически ненавидит страны Балтии - он считает, что это лимитрофы и недогосударства. И российская пропаганда недавно открыто рассказала, как они намереваются захватить Литву, Латвию и Эстонию. А именно - прорубить Сувалкский коридор (это около 100 километров), отрезать Польшу, вступив с ней в локальный пограничный конфликт, и взяв страны Балтии в кольцо. То есть российский десант будет пытаться реализовать тот же сценарий, который они пытались реализовать в Киеве, когда несколько вертолетов десанта РФ успешно были ликвидированы ВСУ.

Соответствующие планы возникли у людей, которые обслуживают Путина еще в 2016 году. И если Путин поймет, что он окончательно проиграл эту военную кампанию в Украине, он может напасть на страны Балтии. Ведь он живет в выдуманной им же картине мира и ему под "победобесие" 9 мая нужна какая-то победа, чтобы он мог ее выдать за свою, используя нарратив "можем повторить".

Юрий Шулипа / Facebook.com

- То есть цель Путина - не захват Украины, а закрепление российской армии в Европе?

- Поскольку Путин уже потерпел в Украине стратегическое поражение, но его войска продолжают находиться на украинской территории, его задача в Украине на ближайшие 10-20 дней, пока мы не дадим отпор - максимально гадить Украине. То есть, повторюсь, он будет пытаться уничтожить как можно больше мирного населения, причинить вред инфраструктуре Украины - промышленным предприятиям, рынкам, заводам, фабрикам, дорогам, транспорту. Потому что Путин мыслит категорией "не доставайся ты никому". Соответственно это, с его точки зрения, позволит затерроризировать население Украины и повысить ставки перед возможной капитуляцией, ведь он не теряет надежд, что Зеленский и политическое руководство Украины перед ним капитулируют.

- Возвращаясь к происходящему в Украине, почему, на ваш взгляд, российские войска с особой жестокостью бомбят города на Севере, Юге и Востоке Украины - Чернигов, Мариуполь, Николаев, Харьков. Зачем они Путину?

- Путин считает, что это - города, где украинцев живет мало и в них, в основном, живет русскоязычное население. Из логики Путина вытекает, что это "один народ" и в этой логической конструкции для украинцев нет места. Для него украинцев физически не существует, есть только русские и потому эту войну Путин рассматривает как гражданскую. И он считает, что жители Харькова, Сум, Мариуполя - это такие же русские, как и в Рязани, Костроме или Санкт-Петербурге. По его логике, они должны были его встречать с хлебом-солью. И это было видно по первым колоннам российских войск, которые зашли в Украину - они выглядели так, будто едут из Московской области в Рязанскую, а не нападают на другое государство. То есть у них не было ни прикрытия с воздуха, ни чего-либо другого.

Путин считал, что украинцев можно было бы разогнать дубинками, как на митингах в России. Но поскольку украинцы дали отпор, именно за это он им и мстит - за то, что его тут не полюбили и не приняли.

И когда Путин бомбит Мариуполь, он мстит городу за то, что тот не подчинился российским властям в 2014 году - он считает, что его обидели, когда не вступили в оккупационную зону ОРДЛО. Поэтому, с одной стороны, он идет на принцип, а с другой стороны, не теряет надежду пробить коридор в Крым. Поэтому к направлению Геническ-Бердянск-Мариуполь украинским властям нужно отнестись серьезно. Сейчас нужно предпринять все возможные усилия - возможно, направить туда авиацию, подогнать какие-то дальнобойные системы залпового огня либо же направить какой-то ограниченный контингент для того, чтобы каким-то образом деблокировать Мариуполь. Но делать это нужно не в рамках договорняков с Россией, потому что мы видим как цинично поступают путинские фашисты, а своими силами открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, а также для оказания помощи защитникам Мариуполя. На самом деле не так долго осталось - нужно продержаться еще примерно неделю. После этого у противника закончатся и силы, и запасы для того, чтобы штурмовать Мариуполь.

- То есть ни о каких тактических преимуществах обстрела определенных городов речь не идет?

- В целом о причинах своей жестокости Путин говорил, когда признавал свои оккупационные администрации ["ЛДНР"] независимыми государствами - мол, раз вы начали декоммунизацию, то мы вам ее поможем осуществить. А декоммунизация по-путински - это уничтожение Украины как государства и субъекта международного права. Потому что Путин пытается восстановить Российскую империю с геополитическим влиянием СССР, а на карте Российской империи до 1917 года Украина отсутствовала. Если взять во внимание оккупированный Крым и ОРДЛО, там все украинское уничтожено и закатано под асфальт и именуется экстремизмом. То есть Путин проводит еще и этноцид, то есть этнические чистки. И Путин, к слову, планировал после этой операции повесить триколор на Банковой.

Оккупанты могут пытаться взять Киев в кольцо / Reuters

- Кстати, что насчёт Киева - есть ли у Путина ресурс идти на штурм столицы? Может ли этот штурм быть успешным?

- Штурм Киева как таковой невозможен. Но до того, пока мы не уничтожим 10 тысяч российско-фашистских захватчиков и не осуществим резкую победу на локальном театре военных действий, будут предприниматься попытки взятия Киева в кольцо, чтобы отрезать столицу от поставок и логистики. Также возможны попытки проникновения в Киев различных вражеских ДРГ для совершения террористических актов и информационно-психологических операций. Например, какие-то фрики могут заскочить и, условно говоря, на здании Оболонской районной администрации повесить российский флаг и за те 5 минут, пока он там продержится, успеть сделать небольшое видео для роспропаганды. Но наиболее вероятно, что в ближайшие дни противник теми силами, которые имеет, а также плюс небольшое подкрепление с территории Беларуси, которое может поступить в самое ближайшее время, будет пытаться взять Киев в кольцо. Или же он может попытаться прорвать оборону на северном направлении (со стороны Вышгорода).

- А как вы оцениваете ресурсы противника? Как надолго их хватит для продолжения активных боевых действий?

- Тут общей картины нет. Тем группировкам, которые отрезаны от ресурсов - в Киевской, Сумской областях - уже несладко. Мы видим, что они бросают технику, побираются, нападают на местных жителей. А вот те группировки, которые пытаются осуществить наступление на Мариуполь, у них ресурсы, как минимум, не закончатся - их, возможно мало, но им будут поставлять ресурсы с территории Крыма. То есть там, где не перебиты каналы логистики и поставки, там те силы и будут существовать. А это может продолжаться довольно долго. Потому очень важно ликвидировать пути снабжения, ведь их снабжают не только продуктами, медикаментами, но и вооружением.

Фактическая ситуация заключается в том, что Путин изо всех сил пытается подтянуть резервы. Это - показатель того, что у него есть серьезные проблемы с мобилизационным ресурсом.

Потому он и пытается сейчас где только можно набрать "пушечного мяса" и дальше продолжать абсолютно бессмысленную разрушительную войну в Украине. Но ему не удастся собрать резервы, потому что 1 апреля наступает демобилизация срочников и контрактников. А если Путин откажется отпускать людей, это приведет и к нарушению закона, и к различным бунтам.

В целом Путин планирует мобилизовать для продолжения этой фазы агрессии около 500 тысяч человек, но в современных российских реалиях это невозможно будет сделать. По крайней мере, в течение ближайшего года, потому что это не так просто и для этого требуется время. Что у Путина закончится быстрее - его солдаты, которые являются основным "топливом" для его войны в Украине и которых украинская армия относительно благополучно здесь уничтожает или же средства, потому что через 3-4 месяца Путин по экономическим и организационным причинам не сможет продолжать ведение агрессивной войны.

- Как долго может продолжаться горячая фаза военных действий? От чего это будет зависеть?

- Врага лучше переоценить, чем недооценить. Потому как максимум широкомасштабная фаза российской агрессии против Украины продлится до 15 апреля, но она может закончиться и раньше - возможно, уже в третьей декаде марта. Здесь все в наших руках - если силы обороны Украины подтянут резервы, перегруппируются, найдут уязвимости у врага и нанесут резкое (в течение нескольких часов) поражение врагу, то они переломят ситуацию в свою пользу и начнут реальное контрнаступление хотя бы на киевском направлении. Я не начальник Генштаба и не министр обороны, но исходя из той конфигурации, которая складывается сейчас, это все вполне реально уже в ближайшие дни.

- Вы ранее говорили о подмоге из Беларуси. Как может повлиять на ход военных действий подмога России извне – из Беларуси или Сирии?

- Прежде всего, помощь Путину Лукашенко оказал уже тем, что дал разрешение с территории своего государства на ведение боевых действий против Украины. Таким образом, он [Лукашенко] формально поставил республику Беларусь в один ряд с РФ как государством-агрессором. Соответственно, он тоже является военным преступником и должен быть на равне с Путиным привлечен к международной уголовной ответственности. Но, тем не менее, осуществлялись попытки захода российских вражеских сил на территорию Украины под белорусским флагом. Насколько я понимаю ситуацию, которая складывается внутри военного руководства РБ, белорусские военные в целом не хотят воевать против Украины на стороне Путина. У них нет такого желания и, более того, у них нет обширного боевого опыта. У них вообще нет боевого опыта - редко кто из них участвовал в миротворческих спецоперациях за пределами Беларуси.

Со своей стороны Лукашенко пытается маневрировать перед Путиным, потому что сейчас вступила в силу обновленная Конституция, где вопрос ввода войск на территорию иностранных государств или участия в каких-то действиях на их территории будет решать не он, а его подконтрольный парламент. И Лукашенко, несмотря на то, что он будет голословно обвинять Украину в каких-то актах агрессии против Беларуси, не будет привлекать к войне против Украины своих военных.

С сирийцами будет примерно то же самое, что и с кадыровцами, только их ждет худший вариант. Возможно, несколько сотен сирийцев приедут тем же самым путем, через республику Беларусь, и будут пытаться блокировать Киев. Но проблема заключается в том, что они как вояки просто "нулевые". С одной стороны, они не привыкли воевать в таких серьезных конвенциальных войнах, а с другой - у них возникнет огромнейшая языковая проблема. Потому что сирийцы, в основном, знают только арабский язык и с большим трудом английский. Каким образом они будут общаться с российским командованием - трудно себе представить. Ну и потом климатические условия в Украине для них достаточно тяжелые - они привыкли жить в стране, где практически 9 или 10 месяцев лето.

Потому, по всей видимости, их участие будет просто показухой для поднятия боевого духа российских захватчиков. Чтобы показать им, что они не одни - мол, что тут и кадыровцы, и сирийцы, а потом еще и вагнеровцы, а потом Путин еще найдет какое-то отребье для того, чтобы приехать и повоевать против украинцев. Поэтому их не следует рассматривать как какую-то серьезную силу для Украины, потому что для 40-миллионной страны (несмотря на то, что многие женщины и дети уехали за рубеж) это не будет иметь никакого критического значения.

Александр Лукашенко - ситуативный союзник Путина / Фото Reuters

- А насколько вероятно участие в войне в Украине войск Китая или Северной Кореи, с которыми, по данным американской прессы, Россия могла вести переговоры?

- Буквально на днях во Львове Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун сообщил, что Китай за мирное урегулирование и заверил, что страна готова оказать Украине гуманитарную помощь. Ведь зачем оказывать помощь тому, с кем планируют воевать? С другой стороны, после разговора Джейка Салливана в Риме с представителем Китая было заявлено, что Китай не собирался оказывать военно-техническую помощь России в войне с Украиной.

Китай действует на стороне победителей. То есть если Китай видит, что стратегически Россия эту войну уже проиграла, то, понятно, они будут помогать той стороне, которая эту войну выигрывает - Украине.

Северная Корея тоже никакой помощи Путину не окажет. В американских источниках я встречал высказывания северокорейского руководства, которое довольно критически высказалось о запросе России помочь им в военном плане вести войну в Украине.

Кроме того, Казахстан, как другой близкий военный союзник России по ОДКБ даже не планирует признавать "ЛДНР" государствами. Кроме того, Казахстан выделяет гуманитарную помощь Украине и он, естественно, против того, чтобы вести против Украины какие-то военные действия.

Фактически получается, что у Путина в этой войне вообще нет союзников. Беларусь в этом случае - лишь ситуационный союзник, потому что Лукашенко считает, что это необходимо для сохранения его режима.

- Что Путин может предпринять в случае, если не достигнет своих целей? Может ли он пойти на химическую или ядерную атаку? Или все же это блеф с его стороны?

- В случае с Украиной этот шантаж может быть другого плана. Мы видим, что войска Путина захватили две крупнейших в мире атомных станции - Чернобыльскую и Запорожскую. И потому он может спровоцировать теракт на этих объектах атомной энергетики либо на каком-то химическом предприятии. Что касается стран Балтии, то если он будет их захватывать таким же блицкригом и НАТО вдруг будет пытаться их освободить, то тут он как раз и может нанести тактически ограниченный удар.

- Я хотела бы прояснить. С учетом того, как Путин проигрывает в Украине, остались ли у него запас сил для того, чтобы идти дальше, за пределы Украины?

- Безусловно, эти силы у него есть. Но те же страны Балтии достаточно маленькие по населению. Ведь Литва, Латвия и Эстония по населению меньше чем Киевская и Харьковская области вместе взятые. И Украина граничит с западными странами - у нее есть протяженная сухопутная граница с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией. У стран Балтии единственная сухопутная граница - это Сувалкский коридор, который я ранее упоминал. Поэтому теперь с военно-технической точки зрения для Путина - это даже более лакомый кусок, чем Украина.

- Ряд экспертов убеждены, что войска РФ могут закрепиться на текущих рубежах и вести позиционные бои. Согласны ли вы с таким мнением?

- Такой план уже осуществляется. По крайней мере, в районе Киева и Харькова российские оккупационные силы закрепились на рубежах и ведут такие бои. Но заморозить позиции внутри Украины они не могут, потому что они будут остановлены. Им не хватит ресурса для того, чтобы продвинуться. В целом те театры военных действий, которые есть сейчас, будут сохраняться - где-то в чем-то будут определенные изменения, потому что идут бои, силы маневрируют и фронт так или иначе движется. Но двигаться будут не из одной области в другую, а именно по местности. То есть будут смотреть, какие поселки можно захватить, но это все будет происходить в пределах региона.

- Когда и при каких условиях стоит ожидать окончания войны?

- Для этого силам обороны Украины нужно уничтожить 50 тысяч российских захватчиков. Это - сумма, которая была заложена еще в 2020 году Генштабом Минобороны России и это критическое значение для оккупантов. Это будет означать перелом - после этого они не смогут вести нападение (по крайней мере, до мобилизации в 500 тысяч человек, как сейчас хочет Путин) и им придется отступать. К слову, недавно наткнулся на пост экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, где, по его данным, убитыми, ранеными и взятыми в плен потери противника уже превысили 50 тысяч. Конечно, эта информация требует тщательной проверки, но в чем-то эти цифры относительны.

Украине теперь нужно преодолеть порог потерь противника в 10 тысяч и с оперативными паузами лучше не затягивать. Потому что важно не давать возможность врагу использовать эти паузы для перегруппировки и так называемого зализывания ран.

Враг воюет по планам, в которых очень много тупизны. Но их командиры привыкли к тому, что украинцы очень часто, если сопротивление со стороны врага закончилось, тоже не продвигаются и стоят. Это создает большие проблемы для нас, потому что за это время враг перегруппировывается, налаживает логистику, забирает дополнительное оружие. Потому нам необходимо решительное контрнаступление. И нужно брать противника не числом, а умением.

А если мы перейдем в контрнаступление, с Путиным может всякое случиться. Сейчас он находится в высоком градусе неопределенности - он видит, что под "победобесие" не выходит захватить Украину и тогда, соответственно, он может попытаться, как крыса, наброситься уже на страны Балтии. Но тогда это будет не наша проблема, а стран НАТО и Владимир Зеленский совершенно обоснованно сможет сказать, мол, вы не хотели принимать Украину в НАТО, но сами нарушили принципы неделимости безопасности.

Стоит отметить, что если бы на то была политическая воля, Украину в течение недели можно было бы принять в НАТО, но они испугались ядерного шантажа Путина.

А Путин как раз и думает такими категориями - сначала он требовал гарантий безопасности и отката НАТО к границам 1997 года, потом невступления Украины в НАТО. А тут Зеленский сам обратился к НАТО и Украину туда не включают. Путин это видит, а значит, как и дворовый бандюган, который увидел, что его испугались, продолжит нападать дальше.

Объявление бесполетной зоны не спасет Украину от вражеских ракет / Reuters

- К слову о НАТО. Украинское общество, а также официальные власти с первого дня войны призывают страны Запада сделать небо над Украиной бесполетной зоной. Накануне в США объявили о передаче Украине соответствующего вооружения. Насколько это снизит эффективность атак России по Украине?

- Закрытие неба над Украиной и объявление бесполетной зоны, конечно, важно и может спасти Украину от вражеских истребителей и вертолетов. Но само по себе закрытие неба не спасет от вражеских ракет, а мы видим, что Украину бомбят как из Крыма, так и из Беларуси, которая де-факто уже оккупирована Россией.

А от ракетно-бомбовых ударов Украину могут спасти качественные системы противоракетной обороны (ПРО) - это гораздо важнее, чем объявление бесполетного пространства над самой Украиной. Исходя из той информации, которую дает США, Украина может их получить и их достаточно, чтобы защитить небо крупных городов от таких ракет, как "Калибр" и "Искандер". Специалисты Минобороны достаточно быстро могут освоить работу с этими комплексами. Хотя и сейчас ПВО достаточно успешно сбивает вражеские самолеты над Киевом, Харьковом и другими городами. И противник это понимает, потому что за последние дни там, где работают ПВО, самолеты практически не летают, потому что боится, что их собьют. Также нужно понимать, что в России не так уж и много военных летчиков-профессионалов

Но в открытом небе есть не только минусы, но и плюсы. Ведь тогда у врага будет соблазн влететь, из-за чего мы сможем их сбивать, причиняя дополнительный ущерб, поскольку при всем многообразии вертолетов и самолетов в России они не вечны.

- Давайте поговорим о переговорах. Как вы расцениваете переговорный процесс между Россией и Украиной?

- На мой взгляд, это переговоры ради переговоров. На данный момент они эффективны для обеих сторон, потому что на некоторых театрах военных действий взята пауза. И в ближайшее время исход войны будет зависеть не от переговоров, а от военной победы Украины. Потому что пока враг чувствует себя сильнее, а Путин не чувствует себя в чем-то ущемленным и думает, что у него еще есть возможность переиграть партию.

Ведь переговоры с агрессором невозможны - это реально только в случае, когда он хотя бы тактически побежден. А для этого в ближайшие дни должна состояться решающая победа на одном из локальных направлений. И тогда тут даже не будут нужны никакие переговоры, потому что тогда российские войска могут стыдливо покинуть Украину, а у украинского общества, наоборот, появится кураж выгнать их всех к чертовой матери за поребрик.

- То есть вероятность того, что благодаря действиям украинской армии Путин полностью выведет войска из Украины, включая Донбасс и Крым существует?

- Да, это абсолютно реально. Но это будет зависеть от одного фактора - сколько мы их здесь уничтожим. В любом случае, даже если Зеленский подпишет какие-либо минимальные требования Путина, юридически не будет иметь никакого значения. Потому что согласно Венской конвенции о договорах, любые документы, которые были подписаны путем применения силы или угрозы применения силы, являются юридически никчемными. Путин, конечно же, выдаст это за свою победу и откатится по состоянию на 23 февраля 2022 года. Но тогда это будет отложенная война, потому что тогда, мобилизация продолжится, как и пропаганда и поставки на оккупированный Донбасс техники. Опять-таки 500 тысяч ему будет сложно набрать, потому что для этого нужны и экономические ресурсы, потому война может затянуться, как минимум, на год, после чего снова придется слушать в 4 утра удары "Калибров" и "Искандеров" по аэропортам.

- Судя по тому, что вы говорили, сути в личной встрече Путина и Зеленского нет. Тогда почему на ней так настаивают украинские власти?

- Позиция украинской стороны в данном случае очень правильная. Потому что Путин является субъектом этой войны - он тот, кто развязал эту войну и надлежащий субъект, с которым следует вести переговоры на высоком уровне глав государств. Таким образом Зеленский показывает мировому сообществу свою готовность к переговорам. То есть мы готовы обсуждать, но что подчеркивают Подоляк и Арестович, мы готовы подписать какие-либо документы без ущерба нашим национальным интересам. И вот тут понятно, что противоположная сторона продолжать торговаться, оказывать военное и политическое давление. Потому сценарий разрешения этой ситуации, к величайшему сожалению, может быть только силовой.

- Российская сторона на переговорах настаивает на нейтралитете Украины. Как вы считаете, пойдет ли на это украинская сторона и что это будет означать для нас в будущем?

- Допустим, Зеленский подпишет документ о нейтралитете. Но есть же еще парламент и депутаты, поскольку у нас парламентско-президентская форма правления. А не один депутат в здравом уме не согласится изменить конституционный курс, поскольку это будет означать покушение на основы конституционного строя, в котором закреплен внешний курс на вступление в НАТО и ЕС.

Здесь важно понимать, что Украина уже и так де-факто имеет нейтральный статус, потому что руководство НАТО отказало Украине в членстве в Альянсе. Поэтому никаких изменений в Конституцию не будет - они возможны при формулировании мирного соглашения. Но если то подпишет, он по сути совершает преступление и его можно потом привлекать к уголовной ответственности за государственную измену в интересах страны-агрессора. Потому власти, вероятно, могут работать над формулировками, чтобы это обойти.

И Путин вполне может выдать это за свою победу - мол, Запад испугался, никакого НАТО в Украине не будет, аэропорты и националистов разбомбили. Этого вполне можно ожидать. Но более вероятен военно-силовой сценарий. И судя по риторике украинских властей они в целом удовлетворены промежуточными победами ВСУ и, возможно,сами будут их развивать для того, чтобы заставить противников если не капитулировать, то уйти с территории Украины и переломить ситуацию в свою пользу.

- Президент Зеленский также неоднократно заявлял о некоем союзе, который будет гарантировать Украине безопасность. Возможно ли получение таковых гарантий в ближайшее время? В чем они должны состоять?

- У Украины уже имеются гарантии Будапештского меморандума. Несмотря на то, что сам по себе этот меморандум содержит существенные юридические дефекты, с точки зрения толкований международных договоров - это сделка, которая возникла в международных правоотношениях. И если эта гарантия не сработала (хотя должна была), то нет никакой уверенности в том, что новый документ сработает, даже если он будет досконально прописан юридически.

- Как вы оцениваете санкции Запада против России? Насколько они действенны и способны ли они ее сдержать - как сейчас, так и в будущем?

- Санкции Запада имеют долгосрочный эффект. В течение 22 лет путинского правления он накачивал этот режим деньгами. И нужно понимать, что в каждом секторе экономики санкции работают по-разному. В отдельных из них они начнут работать в течение нескольких недель, а где-то в течение месяца. Пока еще санкции оценивать рано - недавно был введен четвертый пакет санкций, из России все еще продолжается отток капитала и пока еще существует санкционная инерция. Но уже через полгода Путин в экономическом и организационном плане будет не в состоянии продолжать широкомасштабную агрессию против Украины. При этом он еще может поддерживать локальные очаги.

Читайте такжеНАТО воевать с Россией не будет: Германия отвергла бесполетную зону над Украиной- Что, по-вашему, ждет Россию дальше?

- Санкции не будут сняты, будут добавлены новые. И очень многое зависит от нас - у нас откроется окно возможностей перевести эту войну, как писал Ленин еще в 1915 году, из войны империалистической в войну гражданскую. Потому что если Путин не сможет вести войну против Украины, то потом он не будет удерживать свой режим и внутри системы. А это - увольнение огромного количества людей, которые привыкли работать только дубинкой, заниматься рэкетом. Сама Россия с 24 февраля уже превратилась в ОРДЛО, что может повлечь за собой различные события внутри России - бунты, неуправляемость в регионах. Сейчас прогнозировать трудно, но в ближайшие пять месяцев, если мы продолжим убивать здесь оккупантов, Украина, а не Путин, может решить судьбу России. Потому что Украина сейчас выполняет свою историческую миссию по деимпериализации России и если мы поднажмем, то санкции Запада против РФ будут только усиливаться, что в конечном итоге приведет к внутригражданской войне. История знает примеры - поражение России в первой мировой войне, после чего там наступила революция и, соответственно, поражение в Холодной войне, в результате чего распался СССР. Точно такой же распад ожидает Россию и сейчас.

- А что будет с самим Путиным, если он проиграет в Украине?

- Наиболее вероятно, что он будет ликвидирован собственной охраной тогда, когда они поймут, что вертикаль власти сильно закачалась и он в ней как хромая лошадь. Эта система опасна тем, что в ней нет здравомыслящих людей - там одни убийцы, отморозки, бывшие сотрудники КГБ. Также они могут поставить вместо Путина, например, какого-нибудь Захара Прилепина, но это менее вероятно. Ведь Путин - это стержень этой системы. Россия действительно на нем держится и Володин в этом прав. За полгода война съест его ресурсы - и материальные, потому как он тратит огромные средства на подпитку боевых действий. Человеческие потери для России не такие большие, но при этом рушатся экономические связи, и Россия пребывает в состоянии шока. Потому после того, как его уберут, Россия просто распадется.

- Вы говорили об окне возможностей для Украины. В чем оно состоит?

- Мы можем поставить вопрос о восстановлении территориальной целостности в пределах 1928 года, то есть взять еще часть территории России. И те жители после нашей победы этой возможностью могут воспользоваться. Но нам не нужно никакого шантажа и силового давления, чтобы включить часть Воронежской, Ростовской областей. Но даже если Россия распадется на три цивилизационные составляющие - китайскую цивилизацию на востоке, исламскую на западе и западную, Украине нужно будет наращивать милитаризацию, потому что тогда мы можем стать восточным бастионом для Европы от Китая. Потому что Китай за счет поглощения части РФ станет более могущественной державой и будет пытаться в экономическом плане конкурировать с США. Путинская Россия сейчас угроза для всего человечества, но не более чем на год-три года. Поэтому мы обречены быть военной милитаризированной державой, потому нам нужно будет развивать свою военную промышленность.

- Есть ли у нас в таком случае перспектива для Украины вступления в НАТО и Евросоюз?

- После того, как нам удастся победить путинскую Россию, вот тогда может возникнуть интересная ситуация, когда НАТО само может обратиться к нам для защиты на восточном фланге. Стратегически это пока отдаленная перспектива, но мир циничен и обращаются не к побежденным, а к победителям.