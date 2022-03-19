Стратегически Россия войну в Украине уже проиграла - политический эксперт Юрий Шулипа

Переговоры с агрессором возможны только в случае, когда он хотя бы тактически побежден. А для этого в ближайшие дни должна состояться решающая победа на одном из локальных направлений.
Уже более трех недель Украина защищается от полномасштабной российской агрессии. Украинские войска довольно успешно останавливают попытки захватчиков прорваться, но Россия продолжает цинично обстреливать украинские города, забрасывая их ракетами и подвергая их огню из "Градов".
В интервью Главреду директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа рассказал о том, чего ждать от Путина и его армии в дальнейшем - возможен ли штурм Киева и как долго противник готов вести горячую фазу войны, станут ли ему помогать Китай и Беларусь, а также будет ли от их участия в войне перевес у России, когда закончится война и ускорят ли ее окончание переговоры.
- Спустя 3 недели войны, когда уже стало понятно, что быстро захватить Украину не выходит, какие цели у Путина на ближайшее время?
- Его стратегическая задача в этой войне заключается в том, чтобы ликвидировать Украину как государство и, соответственно, украинцев. Путин планировал буквально в 3-4 дня даже без захвата Украины сменить политический режим и начать осуществлять демонтаж Украины. Но его блицкриг полностью провалился - Россия уже, можно сказать, потерпела в нем стратегическое поражение. То, что происходит сейчас - это инерция блицкрига Путина, и он, хоть и понимает свою ошибку в военном плане, не хочет ее признавать. Фаза широкомасштабной российской агрессии, которая началась 24 февраля направлена на максимально возможное уничтожение мирного населения, что мы и видим по Харькову, Мариуполю и другим городам Украины, в которых идут активные бои. По данным ООН, мирных жителей уже погибло значительно больше, чем представителей сил обороны Украины - Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ, теробороны. Потому в ближайшее время он будет предпринимать то, что и сейчас - ночные обстрелы жилых районов, уничтожение мирного населения и, соответственно, попытки наступления и захвата его военно-полицейской гибридной группировкой каких-то поселков, а фактически любых населенных пунктов, которые можно захватить для того, чтобы потом склонить военно-политическое руководство Украины к капитуляции перед Россией.
- С учетом поведения российских войск в последнее время, какие у Путина есть варианты?
- Если бы Путин продвинулся в Украине, ему условно бы удалось пробить коридор через Мариуполь во временно оккупированный Крым, он бы дошел до Приднестровья, по всей видимости, также захватил бы Одессу и оккупировал Молдову. Такой план тоже существует, но поскольку Путин увяз в Украине, и мы сейчас спасаем от оккупации еще и Молдову, Путину не остается ничего, кроме попытки нападения на страны Балтии. Сделать он это может, пользуясь очень плохим прецедентом, которое создало руководство НАТО, когда Зеленский в первые дни широкомасштабной фазы российской агрессии обратился к руководству НАТО с просьбой принять Украину в Альянс по упрощенной процедуре (тем более, что прецеденты имеются). То есть НАТО фактически отказало Украине под угрозой ядерного шантажа, потому Путин может напасть на страны Балтии, тем самым проверив применение 5 статьи устава НАТО.
Читайте такжеПодоляк - Западу: Станьте рядом с нами и воюйте - тогда мы не будем вести переговоры с Путиным, а только воеватьКроме того, тут стоит принять во внимание заявление его ручного "министра нападения" Шойгу, который рассказал о наращивании на западе группировки войск - то есть эти войска там специально ждут команды Путина о нападении на страны Балтии. Ведь неслучайно в Литве уже ввели чрезвычайное положение в связи с возможностью широкомасштабного вторжения.
Это возможно, потому что Владимир Путин, также как и Украину, патологически ненавидит страны Балтии - он считает, что это лимитрофы и недогосударства. И российская пропаганда недавно открыто рассказала, как они намереваются захватить Литву, Латвию и Эстонию. А именно - прорубить Сувалкский коридор (это около 100 километров), отрезать Польшу, вступив с ней в локальный пограничный конфликт, и взяв страны Балтии в кольцо. То есть российский десант будет пытаться реализовать тот же сценарий, который они пытались реализовать в Киеве, когда несколько вертолетов десанта РФ успешно были ликвидированы ВСУ.
Соответствующие планы возникли у людей, которые обслуживают Путина еще в 2016 году. И если Путин поймет, что он окончательно проиграл эту военную кампанию в Украине, он может напасть на страны Балтии. Ведь он живет в выдуманной им же картине мира и ему под "победобесие" 9 мая нужна какая-то победа, чтобы он мог ее выдать за свою, используя нарратив "можем повторить".
- То есть цель Путина - не захват Украины, а закрепление российской армии в Европе?
- Поскольку Путин уже потерпел в Украине стратегическое поражение, но его войска продолжают находиться на украинской территории, его задача в Украине на ближайшие 10-20 дней, пока мы не дадим отпор - максимально гадить Украине. То есть, повторюсь, он будет пытаться уничтожить как можно больше мирного населения, причинить вред инфраструктуре Украины - промышленным предприятиям, рынкам, заводам, фабрикам, дорогам, транспорту. Потому что Путин мыслит категорией "не доставайся ты никому". Соответственно это, с его точки зрения, позволит затерроризировать население Украины и повысить ставки перед возможной капитуляцией, ведь он не теряет надежд, что Зеленский и политическое руководство Украины перед ним капитулируют.
- Возвращаясь к происходящему в Украине, почему, на ваш взгляд, российские войска с особой жестокостью бомбят города на Севере, Юге и Востоке Украины - Чернигов, Мариуполь, Николаев, Харьков. Зачем они Путину?
- Путин считает, что это - города, где украинцев живет мало и в них, в основном, живет русскоязычное население. Из логики Путина вытекает, что это "один народ" и в этой логической конструкции для украинцев нет места. Для него украинцев физически не существует, есть только русские и потому эту войну Путин рассматривает как гражданскую. И он считает, что жители Харькова, Сум, Мариуполя - это такие же русские, как и в Рязани, Костроме или Санкт-Петербурге. По его логике, они должны были его встречать с хлебом-солью. И это было видно по первым колоннам российских войск, которые зашли в Украину - они выглядели так, будто едут из Московской области в Рязанскую, а не нападают на другое государство. То есть у них не было ни прикрытия с воздуха, ни чего-либо другого.
Путин считал, что украинцев можно было бы разогнать дубинками, как на митингах в России. Но поскольку украинцы дали отпор, именно за это он им и мстит - за то, что его тут не полюбили и не приняли.
И когда Путин бомбит Мариуполь, он мстит городу за то, что тот не подчинился российским властям в 2014 году - он считает, что его обидели, когда не вступили в оккупационную зону ОРДЛО. Поэтому, с одной стороны, он идет на принцип, а с другой стороны, не теряет надежду пробить коридор в Крым. Поэтому к направлению Геническ-Бердянск-Мариуполь украинским властям нужно отнестись серьезно. Сейчас нужно предпринять все возможные усилия - возможно, направить туда авиацию, подогнать какие-то дальнобойные системы залпового огня либо же направить какой-то ограниченный контингент для того, чтобы каким-то образом деблокировать Мариуполь. Но делать это нужно не в рамках договорняков с Россией, потому что мы видим как цинично поступают путинские фашисты, а своими силами открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, а также для оказания помощи защитникам Мариуполя. На самом деле не так долго осталось - нужно продержаться еще примерно неделю. После этого у противника закончатся и силы, и запасы для того, чтобы штурмовать Мариуполь.
- То есть ни о каких тактических преимуществах обстрела определенных городов речь не идет?
- В целом о причинах своей жестокости Путин говорил, когда признавал свои оккупационные администрации ["ЛДНР"] независимыми государствами - мол, раз вы начали декоммунизацию, то мы вам ее поможем осуществить. А декоммунизация по-путински - это уничтожение Украины как государства и субъекта международного права. Потому что Путин пытается восстановить Российскую империю с геополитическим влиянием СССР, а на карте Российской империи до 1917 года Украина отсутствовала. Если взять во внимание оккупированный Крым и ОРДЛО, там все украинское уничтожено и закатано под асфальт и именуется экстремизмом. То есть Путин проводит еще и этноцид, то есть этнические чистки. И Путин, к слову, планировал после этой операции повесить триколор на Банковой.
- Кстати, что насчёт Киева - есть ли у Путина ресурс идти на штурм столицы? Может ли этот штурм быть успешным?
- Штурм Киева как таковой невозможен. Но до того, пока мы не уничтожим 10 тысяч российско-фашистских захватчиков и не осуществим резкую победу на локальном театре военных действий, будут предприниматься попытки взятия Киева в кольцо, чтобы отрезать столицу от поставок и логистики. Также возможны попытки проникновения в Киев различных вражеских ДРГ для совершения террористических актов и информационно-психологических операций. Например, какие-то фрики могут заскочить и, условно говоря, на здании Оболонской районной администрации повесить российский флаг и за те 5 минут, пока он там продержится, успеть сделать небольшое видео для роспропаганды. Но наиболее вероятно, что в ближайшие дни противник теми силами, которые имеет, а также плюс небольшое подкрепление с территории Беларуси, которое может поступить в самое ближайшее время, будет пытаться взять Киев в кольцо. Или же он может попытаться прорвать оборону на северном направлении (со стороны Вышгорода).
- А как вы оцениваете ресурсы противника? Как надолго их хватит для продолжения активных боевых действий?
- Тут общей картины нет. Тем группировкам, которые отрезаны от ресурсов - в Киевской, Сумской областях - уже несладко. Мы видим, что они бросают технику, побираются, нападают на местных жителей. А вот те группировки, которые пытаются осуществить наступление на Мариуполь, у них ресурсы, как минимум, не закончатся - их, возможно мало, но им будут поставлять ресурсы с территории Крыма. То есть там, где не перебиты каналы логистики и поставки, там те силы и будут существовать. А это может продолжаться довольно долго. Потому очень важно ликвидировать пути снабжения, ведь их снабжают не только продуктами, медикаментами, но и вооружением.
Фактическая ситуация заключается в том, что Путин изо всех сил пытается подтянуть резервы. Это - показатель того, что у него есть серьезные проблемы с мобилизационным ресурсом.
Потому он и пытается сейчас где только можно набрать "пушечного мяса" и дальше продолжать абсолютно бессмысленную разрушительную войну в Украине. Но ему не удастся собрать резервы, потому что 1 апреля наступает демобилизация срочников и контрактников. А если Путин откажется отпускать людей, это приведет и к нарушению закона, и к различным бунтам.
В целом Путин планирует мобилизовать для продолжения этой фазы агрессии около 500 тысяч человек, но в современных российских реалиях это невозможно будет сделать. По крайней мере, в течение ближайшего года, потому что это не так просто и для этого требуется время. Что у Путина закончится быстрее - его солдаты, которые являются основным "топливом" для его войны в Украине и которых украинская армия относительно благополучно здесь уничтожает или же средства, потому что через 3-4 месяца Путин по экономическим и организационным причинам не сможет продолжать ведение агрессивной войны.
- Как долго может продолжаться горячая фаза военных действий? От чего это будет зависеть?
- Врага лучше переоценить, чем недооценить. Потому как максимум широкомасштабная фаза российской агрессии против Украины продлится до 15 апреля, но она может закончиться и раньше - возможно, уже в третьей декаде марта. Здесь все в наших руках - если силы обороны Украины подтянут резервы, перегруппируются, найдут уязвимости у врага и нанесут резкое (в течение нескольких часов) поражение врагу, то они переломят ситуацию в свою пользу и начнут реальное контрнаступление хотя бы на киевском направлении. Я не начальник Генштаба и не министр обороны, но исходя из той конфигурации, которая складывается сейчас, это все вполне реально уже в ближайшие дни.
- Вы ранее говорили о подмоге из Беларуси. Как может повлиять на ход военных действий подмога России извне – из Беларуси или Сирии?
- Прежде всего, помощь Путину Лукашенко оказал уже тем, что дал разрешение с территории своего государства на ведение боевых действий против Украины. Таким образом, он [Лукашенко] формально поставил республику Беларусь в один ряд с РФ как государством-агрессором. Соответственно, он тоже является военным преступником и должен быть на равне с Путиным привлечен к международной уголовной ответственности. Но, тем не менее, осуществлялись попытки захода российских вражеских сил на территорию Украины под белорусским флагом. Насколько я понимаю ситуацию, которая складывается внутри военного руководства РБ, белорусские военные в целом не хотят воевать против Украины на стороне Путина. У них нет такого желания и, более того, у них нет обширного боевого опыта. У них вообще нет боевого опыта - редко кто из них участвовал в миротворческих спецоперациях за пределами Беларуси.
Со своей стороны Лукашенко пытается маневрировать перед Путиным, потому что сейчас вступила в силу обновленная Конституция, где вопрос ввода войск на территорию иностранных государств или участия в каких-то действиях на их территории будет решать не он, а его подконтрольный парламент. И Лукашенко, несмотря на то, что он будет голословно обвинять Украину в каких-то актах агрессии против Беларуси, не будет привлекать к войне против Украины своих военных.
С сирийцами будет примерно то же самое, что и с кадыровцами, только их ждет худший вариант. Возможно, несколько сотен сирийцев приедут тем же самым путем, через республику Беларусь, и будут пытаться блокировать Киев. Но проблема заключается в том, что они как вояки просто "нулевые". С одной стороны, они не привыкли воевать в таких серьезных конвенциальных войнах, а с другой - у них возникнет огромнейшая языковая проблема. Потому что сирийцы, в основном, знают только арабский язык и с большим трудом английский. Каким образом они будут общаться с российским командованием - трудно себе представить. Ну и потом климатические условия в Украине для них достаточно тяжелые - они привыкли жить в стране, где практически 9 или 10 месяцев лето.
Потому, по всей видимости, их участие будет просто показухой для поднятия боевого духа российских захватчиков. Чтобы показать им, что они не одни - мол, что тут и кадыровцы, и сирийцы, а потом еще и вагнеровцы, а потом Путин еще найдет какое-то отребье для того, чтобы приехать и повоевать против украинцев. Поэтому их не следует рассматривать как какую-то серьезную силу для Украины, потому что для 40-миллионной страны (несмотря на то, что многие женщины и дети уехали за рубеж) это не будет иметь никакого критического значения.
- А насколько вероятно участие в войне в Украине войск Китая или Северной Кореи, с которыми, по данным американской прессы, Россия могла вести переговоры?
- Буквально на днях во Львове Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун сообщил, что Китай за мирное урегулирование и заверил, что страна готова оказать Украине гуманитарную помощь. Ведь зачем оказывать помощь тому, с кем планируют воевать? С другой стороны, после разговора Джейка Салливана в Риме с представителем Китая было заявлено, что Китай не собирался оказывать военно-техническую помощь России в войне с Украиной.
Китай действует на стороне победителей. То есть если Китай видит, что стратегически Россия эту войну уже проиграла, то, понятно, они будут помогать той стороне, которая эту войну выигрывает - Украине.
Северная Корея тоже никакой помощи Путину не окажет. В американских источниках я встречал высказывания северокорейского руководства, которое довольно критически высказалось о запросе России помочь им в военном плане вести войну в Украине.
Кроме того, Казахстан, как другой близкий военный союзник России по ОДКБ даже не планирует признавать "ЛДНР" государствами. Кроме того, Казахстан выделяет гуманитарную помощь Украине и он, естественно, против того, чтобы вести против Украины какие-то военные действия.
Фактически получается, что у Путина в этой войне вообще нет союзников. Беларусь в этом случае - лишь ситуационный союзник, потому что Лукашенко считает, что это необходимо для сохранения его режима.
- Что Путин может предпринять в случае, если не достигнет своих целей? Может ли он пойти на химическую или ядерную атаку? Или все же это блеф с его стороны?
- В случае с Украиной этот шантаж может быть другого плана. Мы видим, что войска Путина захватили две крупнейших в мире атомных станции - Чернобыльскую и Запорожскую. И потому он может спровоцировать теракт на этих объектах атомной энергетики либо на каком-то химическом предприятии. Что касается стран Балтии, то если он будет их захватывать таким же блицкригом и НАТО вдруг будет пытаться их освободить, то тут он как раз и может нанести тактически ограниченный удар.
- Я хотела бы прояснить. С учетом того, как Путин проигрывает в Украине, остались ли у него запас сил для того, чтобы идти дальше, за пределы Украины?
- Безусловно, эти силы у него есть. Но те же страны Балтии достаточно маленькие по населению. Ведь Литва, Латвия и Эстония по населению меньше чем Киевская и Харьковская области вместе взятые. И Украина граничит с западными странами - у нее есть протяженная сухопутная граница с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией. У стран Балтии единственная сухопутная граница - это Сувалкский коридор, который я ранее упоминал. Поэтому теперь с военно-технической точки зрения для Путина - это даже более лакомый кусок, чем Украина.
- Ряд экспертов убеждены, что войска РФ могут закрепиться на текущих рубежах и вести позиционные бои. Согласны ли вы с таким мнением?
- Такой план уже осуществляется. По крайней мере, в районе Киева и Харькова российские оккупационные силы закрепились на рубежах и ведут такие бои. Но заморозить позиции внутри Украины они не могут, потому что они будут остановлены. Им не хватит ресурса для того, чтобы продвинуться. В целом те театры военных действий, которые есть сейчас, будут сохраняться - где-то в чем-то будут определенные изменения, потому что идут бои, силы маневрируют и фронт так или иначе движется. Но двигаться будут не из одной области в другую, а именно по местности. То есть будут смотреть, какие поселки можно захватить, но это все будет происходить в пределах региона.
- Когда и при каких условиях стоит ожидать окончания войны?
- Для этого силам обороны Украины нужно уничтожить 50 тысяч российских захватчиков. Это - сумма, которая была заложена еще в 2020 году Генштабом Минобороны России и это критическое значение для оккупантов. Это будет означать перелом - после этого они не смогут вести нападение (по крайней мере, до мобилизации в 500 тысяч человек, как сейчас хочет Путин) и им придется отступать. К слову, недавно наткнулся на пост экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, где, по его данным, убитыми, ранеными и взятыми в плен потери противника уже превысили 50 тысяч. Конечно, эта информация требует тщательной проверки, но в чем-то эти цифры относительны.
Украине теперь нужно преодолеть порог потерь противника в 10 тысяч и с оперативными паузами лучше не затягивать. Потому что важно не давать возможность врагу использовать эти паузы для перегруппировки и так называемого зализывания ран.
Враг воюет по планам, в которых очень много тупизны. Но их командиры привыкли к тому, что украинцы очень часто, если сопротивление со стороны врага закончилось, тоже не продвигаются и стоят. Это создает большие проблемы для нас, потому что за это время враг перегруппировывается, налаживает логистику, забирает дополнительное оружие. Потому нам необходимо решительное контрнаступление. И нужно брать противника не числом, а умением.
А если мы перейдем в контрнаступление, с Путиным может всякое случиться. Сейчас он находится в высоком градусе неопределенности - он видит, что под "победобесие" не выходит захватить Украину и тогда, соответственно, он может попытаться, как крыса, наброситься уже на страны Балтии. Но тогда это будет не наша проблема, а стран НАТО и Владимир Зеленский совершенно обоснованно сможет сказать, мол, вы не хотели принимать Украину в НАТО, но сами нарушили принципы неделимости безопасности.
Стоит отметить, что если бы на то была политическая воля, Украину в течение недели можно было бы принять в НАТО, но они испугались ядерного шантажа Путина.
А Путин как раз и думает такими категориями - сначала он требовал гарантий безопасности и отката НАТО к границам 1997 года, потом невступления Украины в НАТО. А тут Зеленский сам обратился к НАТО и Украину туда не включают. Путин это видит, а значит, как и дворовый бандюган, который увидел, что его испугались, продолжит нападать дальше.
- К слову о НАТО. Украинское общество, а также официальные власти с первого дня войны призывают страны Запада сделать небо над Украиной бесполетной зоной. Накануне в США объявили о передаче Украине соответствующего вооружения. Насколько это снизит эффективность атак России по Украине?
- Закрытие неба над Украиной и объявление бесполетной зоны, конечно, важно и может спасти Украину от вражеских истребителей и вертолетов. Но само по себе закрытие неба не спасет от вражеских ракет, а мы видим, что Украину бомбят как из Крыма, так и из Беларуси, которая де-факто уже оккупирована Россией.
А от ракетно-бомбовых ударов Украину могут спасти качественные системы противоракетной обороны (ПРО) - это гораздо важнее, чем объявление бесполетного пространства над самой Украиной. Исходя из той информации, которую дает США, Украина может их получить и их достаточно, чтобы защитить небо крупных городов от таких ракет, как "Калибр" и "Искандер". Специалисты Минобороны достаточно быстро могут освоить работу с этими комплексами. Хотя и сейчас ПВО достаточно успешно сбивает вражеские самолеты над Киевом, Харьковом и другими городами. И противник это понимает, потому что за последние дни там, где работают ПВО, самолеты практически не летают, потому что боится, что их собьют. Также нужно понимать, что в России не так уж и много военных летчиков-профессионалов
Но в открытом небе есть не только минусы, но и плюсы. Ведь тогда у врага будет соблазн влететь, из-за чего мы сможем их сбивать, причиняя дополнительный ущерб, поскольку при всем многообразии вертолетов и самолетов в России они не вечны.
- Давайте поговорим о переговорах. Как вы расцениваете переговорный процесс между Россией и Украиной?
- На мой взгляд, это переговоры ради переговоров. На данный момент они эффективны для обеих сторон, потому что на некоторых театрах военных действий взята пауза. И в ближайшее время исход войны будет зависеть не от переговоров, а от военной победы Украины. Потому что пока враг чувствует себя сильнее, а Путин не чувствует себя в чем-то ущемленным и думает, что у него еще есть возможность переиграть партию.
Ведь переговоры с агрессором невозможны - это реально только в случае, когда он хотя бы тактически побежден. А для этого в ближайшие дни должна состояться решающая победа на одном из локальных направлений. И тогда тут даже не будут нужны никакие переговоры, потому что тогда российские войска могут стыдливо покинуть Украину, а у украинского общества, наоборот, появится кураж выгнать их всех к чертовой матери за поребрик.
- То есть вероятность того, что благодаря действиям украинской армии Путин полностью выведет войска из Украины, включая Донбасс и Крым существует?
- Да, это абсолютно реально. Но это будет зависеть от одного фактора - сколько мы их здесь уничтожим. В любом случае, даже если Зеленский подпишет какие-либо минимальные требования Путина, юридически не будет иметь никакого значения. Потому что согласно Венской конвенции о договорах, любые документы, которые были подписаны путем применения силы или угрозы применения силы, являются юридически никчемными. Путин, конечно же, выдаст это за свою победу и откатится по состоянию на 23 февраля 2022 года. Но тогда это будет отложенная война, потому что тогда, мобилизация продолжится, как и пропаганда и поставки на оккупированный Донбасс техники. Опять-таки 500 тысяч ему будет сложно набрать, потому что для этого нужны и экономические ресурсы, потому война может затянуться, как минимум, на год, после чего снова придется слушать в 4 утра удары "Калибров" и "Искандеров" по аэропортам.
- Судя по тому, что вы говорили, сути в личной встрече Путина и Зеленского нет. Тогда почему на ней так настаивают украинские власти?
- Позиция украинской стороны в данном случае очень правильная. Потому что Путин является субъектом этой войны - он тот, кто развязал эту войну и надлежащий субъект, с которым следует вести переговоры на высоком уровне глав государств. Таким образом Зеленский показывает мировому сообществу свою готовность к переговорам. То есть мы готовы обсуждать, но что подчеркивают Подоляк и Арестович, мы готовы подписать какие-либо документы без ущерба нашим национальным интересам. И вот тут понятно, что противоположная сторона продолжать торговаться, оказывать военное и политическое давление. Потому сценарий разрешения этой ситуации, к величайшему сожалению, может быть только силовой.
- Российская сторона на переговорах настаивает на нейтралитете Украины. Как вы считаете, пойдет ли на это украинская сторона и что это будет означать для нас в будущем?
- Допустим, Зеленский подпишет документ о нейтралитете. Но есть же еще парламент и депутаты, поскольку у нас парламентско-президентская форма правления. А не один депутат в здравом уме не согласится изменить конституционный курс, поскольку это будет означать покушение на основы конституционного строя, в котором закреплен внешний курс на вступление в НАТО и ЕС.
Здесь важно понимать, что Украина уже и так де-факто имеет нейтральный статус, потому что руководство НАТО отказало Украине в членстве в Альянсе. Поэтому никаких изменений в Конституцию не будет - они возможны при формулировании мирного соглашения. Но если то подпишет, он по сути совершает преступление и его можно потом привлекать к уголовной ответственности за государственную измену в интересах страны-агрессора. Потому власти, вероятно, могут работать над формулировками, чтобы это обойти.
И Путин вполне может выдать это за свою победу - мол, Запад испугался, никакого НАТО в Украине не будет, аэропорты и националистов разбомбили. Этого вполне можно ожидать. Но более вероятен военно-силовой сценарий. И судя по риторике украинских властей они в целом удовлетворены промежуточными победами ВСУ и, возможно,сами будут их развивать для того, чтобы заставить противников если не капитулировать, то уйти с территории Украины и переломить ситуацию в свою пользу.
- Президент Зеленский также неоднократно заявлял о некоем союзе, который будет гарантировать Украине безопасность. Возможно ли получение таковых гарантий в ближайшее время? В чем они должны состоять?
- У Украины уже имеются гарантии Будапештского меморандума. Несмотря на то, что сам по себе этот меморандум содержит существенные юридические дефекты, с точки зрения толкований международных договоров - это сделка, которая возникла в международных правоотношениях. И если эта гарантия не сработала (хотя должна была), то нет никакой уверенности в том, что новый документ сработает, даже если он будет досконально прописан юридически.
- Как вы оцениваете санкции Запада против России? Насколько они действенны и способны ли они ее сдержать - как сейчас, так и в будущем?
- Санкции Запада имеют долгосрочный эффект. В течение 22 лет путинского правления он накачивал этот режим деньгами. И нужно понимать, что в каждом секторе экономики санкции работают по-разному. В отдельных из них они начнут работать в течение нескольких недель, а где-то в течение месяца. Пока еще санкции оценивать рано - недавно был введен четвертый пакет санкций, из России все еще продолжается отток капитала и пока еще существует санкционная инерция. Но уже через полгода Путин в экономическом и организационном плане будет не в состоянии продолжать широкомасштабную агрессию против Украины. При этом он еще может поддерживать локальные очаги.
Читайте такжеНАТО воевать с Россией не будет: Германия отвергла бесполетную зону над Украиной- Что, по-вашему, ждет Россию дальше?
- Санкции не будут сняты, будут добавлены новые. И очень многое зависит от нас - у нас откроется окно возможностей перевести эту войну, как писал Ленин еще в 1915 году, из войны империалистической в войну гражданскую. Потому что если Путин не сможет вести войну против Украины, то потом он не будет удерживать свой режим и внутри системы. А это - увольнение огромного количества людей, которые привыкли работать только дубинкой, заниматься рэкетом. Сама Россия с 24 февраля уже превратилась в ОРДЛО, что может повлечь за собой различные события внутри России - бунты, неуправляемость в регионах. Сейчас прогнозировать трудно, но в ближайшие пять месяцев, если мы продолжим убивать здесь оккупантов, Украина, а не Путин, может решить судьбу России. Потому что Украина сейчас выполняет свою историческую миссию по деимпериализации России и если мы поднажмем, то санкции Запада против РФ будут только усиливаться, что в конечном итоге приведет к внутригражданской войне. История знает примеры - поражение России в первой мировой войне, после чего там наступила революция и, соответственно, поражение в Холодной войне, в результате чего распался СССР. Точно такой же распад ожидает Россию и сейчас.
- А что будет с самим Путиным, если он проиграет в Украине?
- Наиболее вероятно, что он будет ликвидирован собственной охраной тогда, когда они поймут, что вертикаль власти сильно закачалась и он в ней как хромая лошадь. Эта система опасна тем, что в ней нет здравомыслящих людей - там одни убийцы, отморозки, бывшие сотрудники КГБ. Также они могут поставить вместо Путина, например, какого-нибудь Захара Прилепина, но это менее вероятно. Ведь Путин - это стержень этой системы. Россия действительно на нем держится и Володин в этом прав. За полгода война съест его ресурсы - и материальные, потому как он тратит огромные средства на подпитку боевых действий. Человеческие потери для России не такие большие, но при этом рушатся экономические связи, и Россия пребывает в состоянии шока. Потому после того, как его уберут, Россия просто распадется.
- Вы говорили об окне возможностей для Украины. В чем оно состоит?
- Мы можем поставить вопрос о восстановлении территориальной целостности в пределах 1928 года, то есть взять еще часть территории России. И те жители после нашей победы этой возможностью могут воспользоваться. Но нам не нужно никакого шантажа и силового давления, чтобы включить часть Воронежской, Ростовской областей. Но даже если Россия распадется на три цивилизационные составляющие - китайскую цивилизацию на востоке, исламскую на западе и западную, Украине нужно будет наращивать милитаризацию, потому что тогда мы можем стать восточным бастионом для Европы от Китая. Потому что Китай за счет поглощения части РФ станет более могущественной державой и будет пытаться в экономическом плане конкурировать с США. Путинская Россия сейчас угроза для всего человечества, но не более чем на год-три года. Поэтому мы обречены быть военной милитаризированной державой, потому нам нужно будет развивать свою военную промышленность.
- Есть ли у нас в таком случае перспектива для Украины вступления в НАТО и Евросоюз?
- После того, как нам удастся победить путинскую Россию, вот тогда может возникнуть интересная ситуация, когда НАТО само может обратиться к нам для защиты на восточном фланге. Стратегически это пока отдаленная перспектива, но мир циничен и обращаются не к побежденным, а к победителям.