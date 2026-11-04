Умер режиссер скандальной "Калигулы": Тинто Брасс ушел из жизни в 93 года

Популярный режиссер прожил долгую и яркую жизнь и до последнего интересовался кино.

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Умер Тинто Брасс / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Чем прославился Тинто Брасс

Как провел последние годы режиссер

В Италии умер Тинто Брасс - режиссер, чье имя стало символом провокационного эротического кино. Автор культовых картин "Калигула" и "Салон Китти" скончался в Риме 4 ноября в возрасте 93 лет. О смерти кинематографиста сообщила его семья.

Как передает агентство ANSA, печальную новость подтвердили супруга режиссера Катерина Варци и его дети Бонифачо и Беатриче. Прощание с Брассом пройдет в закрытом семейном формате.

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Последние годы жизни постановщик провел в доме в пригороде Рима. В сентябре 2026 года он не смог приехать на Венецианский кинофестиваль, где показывали восстановленную версию его фильма Col cuore in gola. Причиной стали проблемы со здоровьем.

"Калигула" принес Тинто Брассу мировую известность и скандальную славу

Самой известной работой режиссера стала историческая драма "Калигула", вышедшая в 1979 году. Фильм о римском императоре вызвал громкий скандал из-за откровенных сцен и жестокости. Однако история создания картины оказалась не менее драматичной, чем ее содержание.

Брасс конфликтовал со сценаристом Гором Видалом и продюсерами. В ходе съемок в фильм были добавлены откровенные порнографические эпизоды, которые режиссер не планировал. Более того, его отстранили от монтажа, поэтому итоговую версию картины он не считал своим полноценным авторским произведением.

Умер Тинто Брасс / Фото Википедия

Еще одним важным фильмом в карьере постановщика стал "Салон Китти" (1976) - провокационная история о борделе в нацистской Германии, где сексуальные отношения использовались как инструмент политического контроля и шпионажа.

От работы с Росселлини до эротического кино

Тинто Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. Его настоящее имя - Джованни Брасс. Несмотря на юридическое образование, он выбрал кинематограф и в начале карьеры работал в Париже, в Синематеке Франции.

Позже Брасс сотрудничал с легендарным итальянским режиссером Роберто Росселлини, в том числе в качестве монтажера и ассистента. Его режиссерский дебют состоялся в 1963 году с фильмом In capo al mondo.



К эротическому жанру постановщик обратился в 1970-х годах. В дальнейшем он снял целую серию картин, которые стали известны далеко за пределами Италии. Среди них - "Ключ", "Миранда", "Паприка", "Все леди делают это" и "Подглядывающий".

Брасс прославился особым визуальным стилем, откровенным изображением сексуальности и постоянным противостоянием с цензурой. Его работы вызывали споры, но одновременно сделали его одним из самых узнаваемых представителей итальянского эротического кинематографа.

Последние годы режиссера

В 2010 году Брасс перенес кровоизлияние в мозг и проходил длительную реабилитацию. Весной 2026 года он также перенес сепсис, а в последние месяцы его состояние оставалось нестабильным.

Несмотря на проблемы со здоровьем, режиссер продолжал интересоваться кино и следил за восстановлением своих работ. В сентябре его фильм Col cuore in gola показали в отреставрированной версии на Венецианском кинофестивале. Сам Брасс присутствовать не смог, но передал организаторам послание с благодарностью.

Еще в день своего 90-летия режиссер высказал последнее желание: после смерти он хотел бы, чтобы его прах развеяли над Венецианской лагуной.

Тинто Брасс оставил после себя более чем полувековое кинематографическое наследие, в котором эротика, провокация и борьба с общественными табу стали главными художественными темами.

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О персоне: Тинто Брасс Тинто Брасс - итальянский кинорежиссёр. Пробовал себя в разных жанрах, но большинство его фильмов относятся к экспериментальному кино и сняты в эротическом и порнографическом духе.

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