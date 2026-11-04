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Зеленский полтора часа беседовал с Уиткоффом и Кушнером - о чем шла речь

Руслана Заклинская
4 ноября 2026, 22:10
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Украина передала американской стороне свои предложения по прекращению войны и готовится к трехсторонней встрече с Россией.
Зеленский полтора часа беседовал с Уиткоффом и Кушнером — о чем шла речь
Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • Зеленский провел полуторачасовую беседу с представителями Трампа
  • Обсудили подготовку к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией
  • Украина передала американской стороне свои предложения по прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовую беседу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к новым трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Темп переговоров должен быть максимально интенсивным, чтобы как можно быстрее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие, и мы передали их американской стороне", - подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, украинская делегация также провела встречу в Брюсселе с участием представителей США, ЕС, Франции, Великобритании, Германии, НАТО, Всемирного банка и глобального бизнес-сообщества. Главной темой стало послевоенное восстановление Украины. На следующий день в Брюсселе запланирована отдельная встреча по вопросам гарантий безопасности для Украины.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Также президент поднял вопрос об усилении украинской противовоздушной обороны. Стороны должны продолжить работу над двусторонними направлениями сотрудничества, в частности в формате Drone Deals. Зеленский подчеркнул, что послевоенные гарантии безопасности для Украины должны быть надежными.

"Важный приоритет - ПВО. И об этом тоже говорили. Нужны перехватчики для "патриотов", чтобы защищать жизни от российских ударов", - подчеркнул Зеленский.

Зачем РФ согласилась на переговоры - мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в колонке для Главреда рассказал, что возобновление трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной в ноябре не будет означать реального продвижения к завершению войны. Кремль может использовать новую встречу, чтобы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу дипломатический прогресс, одновременно продолжая боевые действия.

По его словам, предложение Москвы возобновить переговоры в ноябре не свидетельствует об изменении позиции Кремля. Путин стремится создать для американской администрации видимость результата, не отказываясь от своих целей. Олещук считает, что уступки Вашингтона лишь поощряют российского лидера затягивать войну, а не завершать её.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил политолог.

По мнению Олещука, реальный переговорный процесс может начаться только после достижения договоренности о временном прекращении огня. Пока продолжаются боевые действия, Россия и Украина будут пытаться укрепить свои позиции на поле боя, поэтому встречи дипломатических делегаций не гарантируют результата. Политолог подчеркивает, что без прекращения огня переговоры рискуют остаться лишь имитацией диалога.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Стив Уиткофф заявил, что США выступят посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру.

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудят гарантии безопасности для России и Украины. Участие Евросоюза во встрече не предусмотрено.

Президент Зеленский заявил о необходимости более решительных шагов со стороны Вашингтона для оказания давления на российского диктатора. Эту позицию он высказал 3 ноября во время Берлинской конференции по безопасности.

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О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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