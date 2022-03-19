"Путлер капут": в Сети запустили флешмоб со сценариями казни Путина

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В Сети запустили флешмоб, в котором пользователям предложили предугадать сценарий смерти президента РФ Владимира Путина.

С соответствующей инициативой выступил украинский режиссер Никита Лысков.

Он объявил анимационный флешмоб "Путлер, капут", посвященный возможным сценариям гибели президента России Владимира Путина.

Режиссер поделился планами монтажа работы аниматоров и их показа на международном фестивале.

По его словам, принять участие в флешмобе могут все желающие.

На своих страницах в соцсетях режиссер уже публикует анимации креативной казни президента страны-оккупанта.

Напомним, ранее в Сети опубликовали саркастический мультфильм о неудачном вторжении России в Украину.

Главными героями стал хозяин Кремля Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Александр Лукашенко.