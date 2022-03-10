Кадыров на поводке и Путин с бомбой: в ГПСУ высмеяли провальный блицкриг РФ в Украине

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В Сети опубликовали саркастический мультфильм о неудачном вторжении России в Украину.

Главными героями стал хозяин Кремля Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Александр Лукашенко.

Авторы вложили в уста персонажей бравурные речи агрессоров, которые они говорили до нападения на Украину.

В то же время в Украине мультгероям пришлось столкнуться с украинским сопротивлением. В мультике звучит фрагмент песни "Батько наш - Бандера", а также слоган "Добрый вечер, мы из Украины".

Мультфильм заканчивается "хэппи эндом" для украинцев – Путину снесло половину черепа, а Кадырова бросают в тюрьму. При этом Лукашенко под шумок дает деру, бросая Путина.

Напомним, ранее в Сети высмеяли бронепоезд, который оккупанты пригнали под Мелитополь.