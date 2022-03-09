"Чапаев и Петька на подходе": в Сети высмеяли бронепоезд оккупантов под Мелитополем

Бронепоезд оккупантов

Во временно оккупированный Мелитополь со стороны захваченного Крыма прибыл бронепоезд РФ.

Как пишут в соцсетях, у многих появление раритета столетней давности вызвало иронию и замешательство.

"А цепеллины и тачанки будут? Вечерняя рубрика – придумывайте название фото", - пишет пользователь Алена Шевцова на своей странице в Facebook.

Вместе с тем на бронепоезд был нанесен отличительный нацистский знак - буква "Z".

Обратим внимание, что отдельные пользователи отмечали, что ранее РФ использовала бронепоезда в ходе войны в Ичкерии.

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Добавим, что местные жители неодобрительно встречали бронепоезд оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ирпене под Киевом оккупанты взорвали железнодорожные пути, люди были вынуждены эвакуироваться пешком.