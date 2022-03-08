План Путина по захвату Украины провалился: эксперт объяснил, что переломит ход войны

В будущем Путина может ожидать смертная казнь, а россиянам придется "отмываться" от него долгие годы / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин неизбежно потерпит поражение в войне против Украины. Если его передадут международному трибуналу, то скорее всего его ждет смертная казнь. Это понимают даже в Москве, но не понимает только сам хозяин Кремля.

Такое мнение озвучил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, передает Радио Свобода.

Эксперт считает, что Украина уже одержала большую победу – моральную, политическую и даже военную.

Пионтковский объяснил, что планом Путина был блицкриг и режим "change" – поставить своих марионеток у власти и подчинить себе всю Украину, а затем ее расщепить по кусочкам. Теперь всем стало понятно, что этот план никогда не осуществится.

"Я думаю, что в Москве это ясно всем, в Генеральном штабе, но беда в том, что одному безумному человеку в Кремле это еще не ясно. Придется ему внушать это мнение очень сильными средствами", – сказал он.

Реклама

По мнению Пионтковского, переломить ход войны и окончательно оформить украинскую победу может лишение России преимущества в воздухе – закрытое небо над Украиной.

"No fly zone – позорное поражение российской армии, переворот в Москве, арест, выдача его международному трибуналу. Я думаю, что к такому преступнику будет применена исключительная мера – смертная казнь через повешение", – добавил россиянин.

Пионтковский напомнил, что немцам пришлось "отмываться" от Гитлера не менее 70 лет.

"Так же и россиянам придется, если вообще сохранится Российское государство", – добавил политолог.

Как сообщал Главред, НАТО не готово двигаться вперед в вопросе о бесполетной зоне над Украиной. Однако Альянс разрабатывает другие механизмы помощи нашей стране. Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джуллиана Смит

По ее словам, на данный момент члены НАТО предпринимают шаги, чтобы оказать мощную поддержку Украине и оценить ее потребности в области безопасности в режиме реального времени.

Другие новости: