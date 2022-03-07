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НАТО не может закрыть небо над Украиной, но будет помогать по-другому - постпред США в Альянсе

7 марта 2022, 23:20

Официальные лица США обсуждают с польским правительством возможность отправки Польшей в Украину советских истребителей Миг-29 .

Украина НАТО
Украина просит НАТО закрыть небо / facebook.com/navy.mil.gov.ua

НАТО не готово двигаться вперед в вопросе о бесполетной зоне над Украиной. Однако Альянс разрабатывает другие механизмы помощи нашей стране.

Как пишет CNN, об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джуллиана Смит

"Наша цель сейчас - фактически остановить войну. Мы не хотим расширять этот конфликт за пределы Украины, и поэтому сейчас коллективный сигнал НАТО заключается в том, что НАТО не готово продвигаться вперед с бесполетной зоной", - сказала Смит.

По ее словам, на данный момент члены НАТО предпринимают шаги, чтобы оказать мощную поддержку Украине и оценить ее потребности в области безопасности в режиме реального времени.

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В частности, официальные лица США обсуждают с польским правительством возможность отправки Польшей в Украину советских истребителей Миг-29 .

"Это суверенное решение Польши. Есть много открытых вопросов о количестве имеющихся украинских пилотов, о том, как эти самолеты будут перемещаться из Польши в Украину. Все это сейчас прорабатывается", - добавила она.

Также Смит подчеркнула, что у Москвы нет превосходства в воздухе над Украиной, и назвала это "плохими новостями для Путина".

"Они не взяли Киева, как планировали в первые дни этого конфликта. Президент Зеленский по-прежнему является президентом Украины. И то, что мы видели - это часть этих колонн, 40-километровая колонна, за которой все следили. Она, по сути, никуда не делась", - сказала Смит и упомянула о проблемах тылового обеспечения, с которыми сталкиваются русские. В частности, их неспособность обеспечить свои силы такими простыми вещами, как еда и топливо.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.

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