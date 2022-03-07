Запад не будет закрывать небо над Украиной: экс-замминистра обороны назвал причину

Запад может передать Украине больше боевых самолетов / na.mil.gov.ua

На данный момент выглядит маловероятным вариант закрытия неба над Украиной западными союзниками, заявил военный эксперт, экс-заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, российские оккупанты понимают, что есть определенный предел - если они его перейдут, то Запад вмешается.

"Но даже россияне помнят недавний случай с Запорожской АЭС, когда сначала попали в нее, произошел пожар, после чего оккупанты вышли из нее и контролируют ее по периметру", - говорит эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что Украина может получить существенную помощь, которая позволит нам самим обеспечить прикрытие и самим, с помощью западного вооружения, решить эту проблему.

"То есть Украина сама способна закрыть небо - это действие самолетов разного типа, которые поражают посторонние объекты в воздухе и уничтожают средства ПВО, которые наводятся на эти самолеты. Если у нас будет достаточно самолетов (а такая возможность в принципе существует) и Украина будет получать соответствующие данные от аэрокосмической разведки, мы сами все сделаем - без НАТО и Запада", - добавил Поляков.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.

Зеленский добавил, что Украина ждет решения мирового сообщества, относительно безопасности воздушного пространства.