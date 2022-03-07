"Сколько еще нужно смертей и потерь?": Зеленский призвал Запад закрыть небо или дать боевые самолеты

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения 7 марта.

"Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Это понятно. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины. Ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей... Это именно в нашей стране, которая всегда хотела мира превыше всего", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина ждет решения мирового сообщества, относительно безопасности воздушного пространства.

"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать - человечность одержит победу как можно быстрее", - резюмировал Зеленский.

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Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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