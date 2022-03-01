В США объяснили, почему не могут закрыть небо над Украиной

Джен Псаки / Фото Reuters

США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

Введение запретной зоны для полетов над Украиной предполагает вовлечение в конфликт с Россией американских вооруженных компонентов, а такдже военных, пишет Укринформ.

"Президент дал четко понять, что не намерен посылать американские войска для войны с Россией", – сказала Псаки.

"Это (закрытие неба, – ред.) требовало бы развертывания американских сил для обеспечения, что стало бы прямым конфликтом – потенциально прямым конфликтом и потенциальной войной с Россией, не входящей в наши планы", – отметила Псаки.

Она также подчеркнула, что администрация США продолжит оборонную поддержку Украины. По ее словам, президенты США и Украины - Джо Байден и Владимир Зеленский - общаются по поводу первоочередных потребностей Украины.

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Как сообщал Главред, с понедельника, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, воздушное пространство ЕС закрыто для РФ.

Также действует запрет на какие-либо операции с Центральным банком России. В частности, "заморожены" международные валютные резервы РФ, которые находятся в европейских банках.

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