Какие страны уже закрыли воздушное пространство для России - список

Какие страны закрили свои границы для РФ / pixabay

Российские самолеты уже не могут совершать полеты в части европейского авиапространства, сообщает Мининфраструктуры.

О решении закрыть небо для России сообщил ряд стран Европы:

Чехия,

Польша,

Румыния,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Болгария,

Словения,

Великобритания,

Дания,

Бельгия,

Щвеция,

Исландия,

Ирландия,

Финляндия,

Германия,

Австрия

Франция

Италия

Норвегия

Канада

Португалия

Кроме того, к санкциям, по информации Минцифры, присоединились Северная Македония и Молдова.

Закрытие неба означает, что российские авиакомпании запрещены входить в воздушное пространство вышеупомянутых стран. Российские самолеты не будут принимать в аэропортах, им нельзя будет совершать посадку в странах, закрывших от РФ свое небо.

Также команда Мининфраструктуры обратилась в Международную организацию воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline.

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Из-за нападения России на Украину Евросоюз планирует полностью закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, заявил журналист германского телеканала ARD Маттиас Дайс.

По его словам, этот вопрос уже стоит на рассмотрении стран-участниц ЕС.

"Страны ЕС рассматривают закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний. Как только подтвердил мне надежный источник", – говорится в сообщении журналиста.

На такие меры государства Евросоюза собираются пойти, учитывая возможность применения "зеркальных мер" со стороны России, уже закрывающей воздушное пространство для тех авиакомпаний стран, которые уже объявили о своем решении.

Таким образом, на практике это приведет к полной остановке авиасообщения ЕС с РФ.

Ранее сообщалось, что Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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