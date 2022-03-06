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США разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в Украину

6 марта 2022, 18:55

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал заявление.

истребитель, Дания, Россия, перехват
Истребитель / ac.nato.int

США дали разрешение странам-членам НАТО предоставить истребители Украине.

Такое заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Конгресса с просьбой предоставить их.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В Вашингтоне подчеркнули, что продолжают усилия, чтобы остановить вторжение России на украинскую территорию.

"На самом деле, мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать, чтобы восполнить их потребности, если они действительно решат предоставить эти истребители украинцам. Что мы можем сделать? – сказал Блинкен, передает CBS news.

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Администрация Байдена сейчас проводит переговоры по этому поводу с официальной Варшавой.

В частности, обсуждается вопрос, как самолеты могут быть переданы Украине.

Читайте такжеКанада не предоставит Украине самолеты и против "бесполетной зоны"

Напомним, спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что украинские военные тренировались на советских МИГах и других боевых самолетах. У его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.

Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

В то же время бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол США при НАТО Курт Волкер допустил, что бесполетная зона над Украиной возможна - по его мнению, это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной чтобы предотвратить атаки против гражданского населения и критической инфраструктур.

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