Канада не предоставит Украине самолеты и против "бесполетной зоны"

Джастин Трюдо отказался поставлять Украине самолеты / Reuters

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.

"Украинские военные тренировались на советских МИГах и других боевых самолетах, которых у Канады нет", - сообщил Трюдо, пишет Укринформ.

Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

В то же время канадский премьер заверил, что и дальше будет выступать за строгие санкции против Кремля, его окружения и обычных россиян, чтобы они осознали масштаб ошибки Путина.

Напомним, в США допускают обеспечение бесполетной зоны над Украиной. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер. Несмотря на беспокойство, что это втянет НАТО в прямой конфликт с РФ, это, по мнению Волкера, всё же можно сделать по примерам предыдущих операций.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты впервые одобрили прямые поставки зенитных ракет Stinger в Украину. Американские зенитные ракеты станут частью поставок объемом 350 миллионов долларов.