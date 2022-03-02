Сюрприз для вертолетов РФ: США впервые одобрили прямые поставки Stinger в Украину

США наладят прямые поставки Stinger в Украину / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Соединенные Штаты впервые одобрили прямые поставки зенитных ракет Stinger в Украину.

Как пишет военное издание Army Times, в виде Stinger производства Raytheon Technologies украинские силы получат инструмент для борьбы с российскими вертолетами, которые используются для перевозки войск.

Отмечается, что американские зенитные ракеты станут частью поставок объемом 350 миллионов долларов, одобренных президентом США Джо Байденом на прошлой неделе.

Отметим, что в годы "холодной войны" ЦРУ тайно поставляло Stinger афганским партизанам, сражающимся с советскими войсками.

Страны Балтии также поставляли украинцам Stinger с января, и для этого им пришлось получить разрешение США, указала Army Times.

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