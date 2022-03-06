"Это просто, если есть воля": Зеленский заявил, что Украине нужны самолеты, чтобы закрыть небо

У мира есть сила, чтобы закрыть украинское небо от российских ракет, боевых самолетов и вертолетов, сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта выступил с новым обращением к украинцам. Начал глава государства со слов поддержки гражданам и благодарности странам, которые поддерживают Украину.
"Мы боремся уже 11 дней. За свободу. За государство. Мы устояли. Мы понимаем, как будем восстанавливать нашу страну", – сказал президент.
По словам Зеленского, Украине очень нужны самолеты.
"У мира есть сила, чтобы закрыть небо от российских ракет, боевых самолетов, вертолетов. Если кто-то еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто, если есть воля, чтобы сделать безопасным небо Украины, небо Европы", - сказал президент.
Как сообщал Главред, НАТО не будет обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.
"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что украинские военные тренировались на советских МИГах и других боевых самолетах. У его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.
Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.
В то же время бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол США при НАТО Курт Волкер допустил, что бесполетная зона над Украиной возможна - по его мнению, это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной чтобы предотвратить атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС.
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