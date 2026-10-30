Котлеты станут нежнее и сочнее: какой простой ингредиент изменит привычный рецепт

Вы узнаете:
- Зачем добавлять сырой картофель в фарш для котлет
- Какие ингредиенты нужны на 500 г мясного фарша
- Сколько времени жарить котлеты с каждой стороны
Сырой картофель, натертый на мелкой терке и добавленный в фарш, делает классические котлеты сочнее и помогает им дольше оставаться мягкими. Такой способ обновить одно из самых популярных домашних блюд предлагают польские кулинары, сообщает Fajny Ogród.
В Польше такие котлеты традиционно подают с картофельным гарниром и свеклой или со свежим салатом из огурцов в сметане. Успех блюда, по словам авторов рецепта, зависит прежде всего от правильно приготовленной массы.
Обычно её основой служит куриная или свиная мясная масса или смесь свинины с говядиной, яйца и панировочные сухари. Вместо сухарей часто берут черствый хлеб, вымоченный в молоке. Лук, чеснок и хорошо подобранные специи отвечают за аромат и насыщенность вкуса.
Ингредиенты и пошаговый рецепт
Для приготовления понадобятся:
- 500 г мясного фарша;
- 1 яйцо;
- 2 картофелины;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. горчицы;
- 1 ч. л. майонеза;
- соль и перец по вкусу;
- по желанию - панировочные сухари для обваливания;
- растительное масло для жарки.
Сначала мелко нарезанный лук обжаривают на разогретом масле вместе с чесноком, пропущенным через пресс, пока овощи не станут мягкими и золотистыми. Затем зажарку снимают с огня и дают ей немного остыть.
Фарш выкладывают в большую миску. Картофель чистят, промывают, натирают на мелкой терке и добавляют к мясу. Туда же вбивают яйцо, добавляют горчицу, майонез, соль, перец и остывший лук с чесноком.
Массу тщательно вымешивают до однородности, чтобы она хорошо связалась, а затем формируют котлеты. Для более хрустящей корочки их обваливают в сухарях. Жарят на разогретом масле до румяного цвета - обычно около 10 минут с каждой стороны, однако время стоит корректировать в зависимости от толщины котлет.
С чем подавать котлеты
Готовое блюдо рекомендуют подавать сразу, пока оно горячее и ароматное. Издание отмечает, что сочетание мяса и картофеля в одной массе выигрывает не только по вкусу, но и по текстуре.
"Котлеты из мясного фарша с добавлением картофеля - настоящий хит. Благодаря такому сочетанию они необыкновенно сочные, обладают превосходной консистенцией, приятной структурой и, что самое важное, великолепным вкусом", - пишет Fajny Ogród.
Такие котлеты, по словам авторов, подойдут как для обычного семейного обеда, так и для гостей, когда хочется подать что-то проверенное, но немного интереснее стандартного варианта.
Смотрите видео о том, как приготовить те самые сочные котлеты, как у мамы:
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Об источнике: FajnyOgród.pl
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