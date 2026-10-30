Котлеты станут нежнее и сочнее: какой простой ингредиент изменит привычный рецепт

Тёртый овощ улучшает структуру фарша, а горчица с майонезом придают вкус классическому блюду.

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В чём секрет сочных котлет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Зачем добавлять сырой картофель в фарш для котлет

Какие ингредиенты нужны на 500 г мясного фарша

Сколько времени жарить котлеты с каждой стороны

Сырой картофель, натертый на мелкой терке и добавленный в фарш, делает классические котлеты сочнее и помогает им дольше оставаться мягкими. Такой способ обновить одно из самых популярных домашних блюд предлагают польские кулинары, сообщает Fajny Ogród.

В Польше такие котлеты традиционно подают с картофельным гарниром и свеклой или со свежим салатом из огурцов в сметане. Успех блюда, по словам авторов рецепта, зависит прежде всего от правильно приготовленной массы.

Обычно её основой служит куриная или свиная мясная масса или смесь свинины с говядиной, яйца и панировочные сухари. Вместо сухарей часто берут черствый хлеб, вымоченный в молоке. Лук, чеснок и хорошо подобранные специи отвечают за аромат и насыщенность вкуса.

Ингредиенты и пошаговый рецепт

Для приготовления понадобятся:

500 г мясного фарша;

1 яйцо;

2 картофелины;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. горчицы;

1 ч. л. майонеза;

соль и перец по вкусу;

по желанию - панировочные сухари для обваливания;

растительное масло для жарки.

Сначала мелко нарезанный лук обжаривают на разогретом масле вместе с чесноком, пропущенным через пресс, пока овощи не станут мягкими и золотистыми. Затем зажарку снимают с огня и дают ей немного остыть.

Фарш выкладывают в большую миску. Картофель чистят, промывают, натирают на мелкой терке и добавляют к мясу. Туда же вбивают яйцо, добавляют горчицу, майонез, соль, перец и остывший лук с чесноком.

Массу тщательно вымешивают до однородности, чтобы она хорошо связалась, а затем формируют котлеты. Для более хрустящей корочки их обваливают в сухарях. Жарят на разогретом масле до румяного цвета - обычно около 10 минут с каждой стороны, однако время стоит корректировать в зависимости от толщины котлет.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

С чем подавать котлеты

Готовое блюдо рекомендуют подавать сразу, пока оно горячее и ароматное. Издание отмечает, что сочетание мяса и картофеля в одной массе выигрывает не только по вкусу, но и по текстуре.

"Котлеты из мясного фарша с добавлением картофеля - настоящий хит. Благодаря такому сочетанию они необыкновенно сочные, обладают превосходной консистенцией, приятной структурой и, что самое важное, великолепным вкусом", - пишет Fajny Ogród.

Такие котлеты, по словам авторов, подойдут как для обычного семейного обеда, так и для гостей, когда хочется подать что-то проверенное, но немного интереснее стандартного варианта.

Смотрите видео о том, как приготовить те самые сочные котлеты, как у мамы:

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