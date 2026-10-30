Когда в Киеве включат отопление: названа дата начала подачи тепла в дома

Сетям протяженностью 3000 км требуется до недели на запуск перед резким похолоданием.

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Отопительный сезон в Киеве - когда в домах станет тепло / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

Отопление в Киеве начнут включать со 2 ноября

На запуск теплоснабжения уйдет до недели

Социальные учреждения столицы подключают к теплу

Со 2 ноября в Киеве начнут подавать тепло в жилые дома. На полноценный запуск централизованной системы теплоснабжения столицы уйдет до недели, поэтому подключение начнут заранее, до прогнозируемого резкого похолодания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отопительный сезон в столице начался еще 16 октября, однако сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы. Подключение происходит по заявкам руководителей учреждений.

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"Мы - первыми в Украине - начали отопительный сезон 16 октября. Сначала - для учреждений социальной сферы. По заявкам руководителей к отоплению уже подключены почти 50 процентов социальных учреждений. В частности, 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ", - сообщил Кличко.

Следующим этапом станет подключение жилого фонда столицы. Мэр уточнил, когда именно коммунальщики начнут подавать тепло в квартиры киевлян.

"А с понедельника, 2 ноября, начнем подавать тепло и в жилые дома", - отметил Кличко.

Отдельным фактором при запуске системы является её масштаб. Киев имеет одну из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе, а общая протяжённость местных теплосетей составляет около 3 000 километров.

"На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженность теплосетей составляет около 3 000 км), требуется до недели. Поэтому решение о начале отопительного сезона в жилом секторе столицы было принято за несколько дней до резкого понижения температуры", - подчеркнул Кличко.

Какие города могут остаться без отопления зимой

Удары России по котельным могут оставить без тепла целые районы небольших украинских городов. Под угрозой также находятся крупные областные центры, в частности Львов. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

Киев имеет больше возможностей для поддержания теплоснабжения в случае повреждения отдельных объектов.

"Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому повреждение какого-либо отдельного объекта не означает остановку всей системы", - отметил Харченко.

Столица может использовать мобильные котельные, генераторы и соединять отдельные тепловые районы.

"Это позволяет, пусть и при более низкой температуре, но обеспечивать теплом многоквартирные дома", - пояснил эксперт.

Наибольшую обеспокоенность вызывают небольшие города, где дома зависят от одной котельной и не имеют альтернативного подключения.

"Если эту котельную повредят, то людей просто неоткуда обеспечить теплом. И это действительно риск, действительно вызов", - предупредил Харченко.

Под угрозой находятся также областные центры. В частности, уничтожение нескольких районных котельных может вызвать проблемы с отоплением во Львове.

"Это касается любого города", - подчеркнул эксперт.

На модернизацию тепловой инфраструктуры потребуется два-три года и значительное финансирование.

"Нам точно придётся решать, как изменить системы отопления, чтобы они были более устойчивыми к таким вызовам", - подытожил Харченко.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Отопление и энергетика - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что длительные отключения электроэнергии зимой маловероятны. Он отметил, что причина - сокращение потребления промышленностью и профицит генерации. По его словам, снижение потребления связано с ударами по металлургии, и в настоящее время в стране наблюдается профицит производства электроэнергии.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о решении правительства относительно тарифов на электроэнергию для населения на период отопительного сезона. В своем заявлении он подчеркнул сохранение действующих тарифов до конца отопительного сезона 2026/27. Согласно сообщению, тариф останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч, льготный тариф на электроотопление - 2,64 грн за кВт·ч, а действие ПСО продлено до 30 апреля 2027 года.

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил о последствиях ударов по киевским ТЭЦ для электрогенерации и теплоснабжения столицы. Он подчеркнул, что киевские ТЭЦ не производят электроэнергию, но продолжают подавать тепло.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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