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Доллар резко полетел вниз, а евро замерло: появился курс валют на 2 ноября

Инна Ковенько
30 октября 2026, 15:52
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Нацбанк обновил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 2 ноября.
Доллар резко полетел вниз, а евро замерло: появился курс валют на 2 ноября
Курс валют на 2 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Каким будет курс евро 2 ноября
  • Насколько подешевел доллар
  • Какой курс злотого установлен на 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар подешевел, а евро практически не изменил свои позиции. Злотый показал падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 2 ноября

Официальный курс доллара США продолжает падать после недавней серии рекордов. На понедельник курс американской валюты к гривне установлен на уровне 45,35 гривны за доллар, что на 17 копеек меньше, чем накануне.

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Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро на 2 ноября

Курс евро практически не изменился. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,68 гривны за один евро, то есть гривна ослабила свои позиции на 1 копейку.

Курс злотого на 2 ноября

Злотый показал незначительное снижение по отношению к украинской валюте. На понедельник, 2 ноября, НБУ снизил курс польского злотого на 3 копейки - до 11,50 гривны.

Каким будет курс валют в первую неделю ноября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе валютный рынок будет балансировать между военными рисками, инфляционным давлением и стабилизационными мерами Нацбанка.

По его словам, в период с 2 по 8 ноября спрос на валюту на межбанковском рынке может превышать предложение на 20–25 %. Поэтому Нацбанк вряд ли сможет существенно сократить свое присутствие на рынке.

"По нашим прогнозам, в период со 2 по 8 ноября курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. И хотя ситуация будет оставаться достаточно динамичной, резких курсовых колебаний пока не ожидается", - подчеркнул банкир.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред писал, что в пятницу, 30 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро начали дешеветь, а стоимость злотого немного выросла.

Ранее финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривна может потерять до 10% стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин предупреждал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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