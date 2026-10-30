Следует успеть до морозов: три важных дела, которые нужно сделать в саду осенью

Даже если основная уборка сада уже завершена, перед зимой остаётся несколько важных дел, которые не стоит откладывать.

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Как подготовить сад к зиме / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что делать в саду осенью

Как подготовить растения к морозам

Осень - важный период для подготовки сада к холодам. Некоторые ошибки в это время могут сказаться на состоянии растений следующей весной, поэтому опытные садоводы советуют не откладывать несколько важных работ до первых заморозков.

Главред расскажет, какие три важных дела нужно сделать в саду осенью.

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Мульчирование защитит корни растений от морозов

Одна из важнейших осенних работ в саду - мульчирование, пишет Wprost. Слой органического материала помогает сохранить влагу в почве и защищает корни от резких перепадов температуры. Лучше всего проводить процедуру до промерзания земли, используя измельчённые листья, древесную кору, компост или хвою. Для большинства многолетних растений достаточно слоя толщиной 5–10 см.

В то же время не стоит насыпать мульчу вплотную к стволам деревьев и основаниям стеблей. У корневой шейки нужно оставить несколько сантиметров свободного пространства. Если органический материал будет постоянно удерживать там влагу, растение может начать загнивать.

Растения, чувствительные к морозам, нужно подготовить к зиме

Не все садовые культуры способны пережить зиму в открытом грунте. В частности, до первых устойчивых морозов нужно выкопать георгины. Их клубни очищают от излишков земли, просушивают и переносят в прохладное, темное и сухое место для хранения.

Также стоит проверить растения в контейнерах. Те, которые не выдерживают низких температур, лучше перенести в помещение. Если горшки останутся на улице, нужно защитить корневой ком от промерзания и поставить контейнеры в месте, защищенном от холодного ветра.

Садовые горшки нужно защитить от трещин

Зимой горшки из терракоты, керамики и бетона могут растрескаться. Это происходит из-за воды, которая попадает в поры материала или остается внутри контейнера: при замерзании она расширяется и повреждает стенки.

Пустые горшки осенью нужно очистить от почвы и растительных остатков, просушить и перенести в помещение, защищенное от мороза. Если такой возможности нет, их следует перевернуть вверх дном, чтобы внутри не скапливалась вода. Контейнеры с растениями, которые будут зимовать на улице, лучше сгруппировать в защищённом от ветра месте, а их стенки дополнительно обернуть джутом или другим изоляционным материалом.

Перед завершением осенних работ также нужно убрать с грядок больные и зараженные растительные остатки. Если оставить их на земле, возбудители болезней могут пережить зиму и вызвать проблемы в следующем сезоне. Все основные работы желательно завершить до наступления устойчивых морозов, пока почва еще не промерзла.

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Об источнике - Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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