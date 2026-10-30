РФ ударила баллистикой по предприятию в Полтавской области – что известно

Целью российской атаки стало одно из промышленных предприятий Полтавской области.

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РФ ударила баллистикой по предприятию в Полтавской области / коллаж: Главред, иллюстративное фото: pixabay, Минобороны РФ

Кратко:

В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий

Специалисты выясняют последствия обстрела

В ночь на пятницу, 30 октября, российские войска атаковали ракетами промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях удара уточняется.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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По его словам, целью российской атаки стало одно из промышленных предприятий района.

"В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий", - написал глава ОВА.

В настоящее время специалисты устанавливают подробности произошедшего и выясняют последствия обстрела.

Напомним, после трех часов ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического удара. Ракеты двигались в направлении Кременчуга.

Кременчуг и другие населенные пункты Полтавской области в последние дни неоднократно подвергались российским атакам. Так, днем 29 октября российские войска нанесли серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье. Среди погибших в результате обстрелов были дети.

Кроме того, российские оккупанты регулярно атакуют Полтавскую область беспилотниками. В частности, 22 октября дроны нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Полтаве. Еще одна атака на город произошла 17 октября - тогда погиб человек.

Будет ли РФ атаковать Украину зимой - мнение эксперта

Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал в комментарии СМИ, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 беспилотников "Герань-5". Страна-агрессор накапливает ресурсы для атак на Украину зимой.

По словам Бескрестнова, Россия также разрабатывает новые виды вооружения. Над ракетами и беспилотниками работают как минимум пять конструкторских бюро. Кроме того, Москва планирует массово производить дешевые реактивные ракеты.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул советник.

В то же время, по оценке Бескрестнова, у России нет значительного запаса ударных дронов, и она отправляет их на атаки почти сразу после производства. Он также отметил, что география российских ударов изменилась: противник всё чаще атакует западные и другие регионы Украины.

Удары РФ по городам Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия нанесла авиаудар по Изюму в Харьковской области. В результате атаки частично разрушен пятиэтажный дом.

Президент Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых баллистических ударов по стране. Президент призвал граждан беречь себя.

Студия художественной гимнастики Magic sports сообщила о гибели 15-летней воспитанницы Яны Пешковой в результате ракетного удара по Чернигову. Лицей №1 подтвердил гибель двух своих учениц, а также выразил соболезнования семьям и близким.

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О персоне: Виталий Дякивнич Виталий Анатольевич Дякивнич – глава Полтавской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации с 8 января 2026 года. Родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Полтавского района Полтавской области. Высшее образование получал в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко, который окончил в 2001 году по специальности "Педагогика и методика среднего образования. История и основы экономики", получив квалификацию учителя истории и основ экономики. В 2017-2020 годах, учился в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра по публичному управлению и администрированию. Трудовую деятельность начал в июле 2001 года в должности государственного налогового инспектора группы учета и контроля отдела налогового аудита и валютного контроля Петропавловской межрайонной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области, где работал до марта 2002 года. В 2002-2003 годах- менеджер по сбыту в коллективном фермерском хозяйстве "Лот" в поселке Петропавловка Днепропетровской области. С октября 2004 по декабрь 2016 занимал должности в исполнительном аппарате Диканского районного совета Полтавской области (поселок Диканька). С декабря 2016 по март 2021 года возглавлял аппарат Диканьской районной государственной администрации. В 2020 году был избран депутатом районного совета 8-го созыва. В июне 2021 года перешел на работу в Миргородскую районную государственную администрацию на должность первого заместителя председателя. В период с 8 июня 2022 года по январь 2023 года временно исполнял обязанности председателя Миргородской РГА. С января 2023 года по январь 2026 года возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию Полтавской области. 8 января 2026 года был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Полтавской областной государственной администрации – начальника областной военной администрации. Женат, имеет двух дочерей – Татьяну и Златославу.

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