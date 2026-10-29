Секс-скандал в Лондоне: звезда боится огласки и угрожает суицидом

В Лондоне кто-то из ВИП-знаменитостей пытается скрыть последствия своих действий.

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Аноним добивается права быть неопознанным / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

Что известно об этом человеке

Чего именно он добивается

Неизвестная знаменитость пытается через суд запретить журналистам раскрывать его имя на фоне обвинений в сексуальных проступках.

Адвокаты мужчины заявляют, что огласка может привести к третьей попытке суицида. Дело рассматривает Высокий суд Лондона.

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Как сообщает Page Six, в судебных документах мужчина фигурирует под обозначением PPT. Он добивается запрета на публикацию материалов двумя медиакомпаниями - ITN и Guardian News and Media. По версии истцов, речь идет о предполагаемом использовании известности и влияния для установления сексуальных контактов с многочисленными девушками и молодыми женщинами, в том числе подростками.

Сам мужчина отрицает обвинения и утверждает, что не злоупотреблял своим публичным статусом.

Адвокаты заявляют о риске для жизни

Представители знаменитости утверждают, что после того, как журналисты обратились к нему за комментариями по поводу обвинений, он дважды пытался покончить с собой. По словам адвокатов, мужчина проходил длительное лечение в больнице, подвергался недобровольной госпитализации и был осмотрен более чем десятью врачами.

Юрист Сара Мансури заявила в суде, что публикация имени клиента может иметь фатальные последствия. Защита настаивает, что опасения связаны не с признанием вины, а со страхом перед публичным осуждением до того, как обвинения будут полноценно рассмотрены.

По утверждению адвокатов, знаменитость не планирует возвращаться к публичной жизни.

СМИ настаивают на праве рассказать об обвинениях

Представители ITN и Guardian News and Media выступают против запрета на публикацию. Они считают, что дело представляет значительный общественный интерес, поскольку касается возможного злоупотребления известностью и влиянием в отношениях с женщинами.

По словам юристов медиакомпаний, журналисты провели масштабное расследование и поговорили более чем со ста людьми, включая тех, кто утверждает, что располагает непосредственной информацией. Представители СМИ также заявили, что предполагаемые действия знаменитости нанесли некоторым женщинам серьезный психологический ущерб.

Сторона изданий полагает, что риск для психического здоровья мужчины можно снизить с помощью лечения и что он сам по себе не должен становиться основанием для запрета общественно значимых публикаций.

Медицинское заключение, представленное суду, указывает, что стационарное лечение может существенно уменьшить риск, хотя и не способно полностью его устранить.

Судья призвал не пытаться установить личность знаменитости

Судья Мэттью Никлин назвал дело сложным и важным. При этом он подчеркнул, что задача суда - решить, допустимо ли публиковать спорные материалы, а не устанавливать достоверность самих обвинений в рамках данного разбирательства.

Суд также предупредил журналистов и пользователей социальных сетей против попыток самостоятельно вычислить имя знаменитости. Судья отметил, что распространение слухов и повторение неподтвержденных версий не превращают их в доказанные факты.

Решение по вопросу о запрете публикации пока не вынесено. Пока ограничения действуют, личность мужчины должна оставаться нераскрытой.

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