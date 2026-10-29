Ремонт стиралки больше не нужен: как быстро найти и устранить протечки

Чтобы избежать серьёзных последствий и дорогостоящего ремонта, важно своевременно выявлять признаки неисправности.

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Как продлить работу стиралки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Основные причины протечек

Как правильно действовать при обнаружении воды

Основные этапы профилактического осмотра

Появление воды возле стиральной машины может свидетельствовать о повреждении отдельных деталей, нарушении герметичности соединений или неправильной работе системы слива.

Чтобы избежать серьёзных последствий и дорогостоящего ремонта, важно своевременно выявлять признаки неисправности и регулярно проверять состояние техники, пишет Martha Stewart.

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Основные причины протечек

Износ шлангов подачи воды

Под воздействием постоянной вибрации и перепадов давления шланги, расположенные за стиральной машиной, постепенно теряют эластичность. На их поверхности могут появляться трещины, вздутия и другие повреждения, через которые начинает просачиваться вода.

Для предотвращения подобных ситуаций следует периодически осматривать соединительные элементы, проверять их состояние и следить за тем, чтобы шланги не были пережаты или перекручены. Если обнаружены следы износа, повреждённую деталь необходимо заменить.

Неисправность клапана подачи воды

Иногда вода появляется под стиральной машиной даже тогда, когда она не работает. Одной из возможных причин становится нарушение герметичности впускного клапана, регулирующего поступление воды в прибор.

Со временем внутренние элементы клапана могут изнашиваться или подвергаться коррозии, из-за чего соединение перестаёт удерживать воду. При подозрении на такую неисправность рекомендуется отключить подачу воды и обратиться к мастеру по ремонту бытовой техники.

Повреждение манжеты люка

В стиральных машинах с фронтальной загрузкой герметичность дверцы обеспечивает резиновая манжета. Она может постепенно изнашиваться, рваться или деформироваться. Причиной повреждений нередко становятся острые предметы, оставленные в карманах одежды, скопление загрязнений и остатки моющих средств.

Регулярная очистка резинового уплотнителя помогает уменьшить вероятность появления проблем. Необходимо удалять попавший под манжету мусор и следить за тем, чтобы внутри складок не накапливались остатки порошка. Если резина повреждена, может потребоваться её замена, которую лучше поручить специалисту.

Засор или неправильное подключение сливной системы

Если вода появляется во время слива, проблема может заключаться в засорении сливного шланга или неправильном монтаже отводящей трубы. Из-за препятствий для движения воды она может выходить через соединения или другие уязвимые участки системы.

В первую очередь следует проверить состояние сливного шланга, убедиться в отсутствии перегибов и оценить надёжность его крепления. Если устранить причину самостоятельно не удаётся, стоит обратиться к сантехнику или мастеру, который проверит сливную систему и при необходимости прочистит её или исправит подключение.

Избыточное количество моющего средства

Чрезмерное использование стирального порошка или жидкого средства может вызвать обильное пенообразование. Избыток пены иногда выходит через отсек для моющих средств и создаёт впечатление протечки.

В такой ситуации необходимо приостановить стирку и дождаться уменьшения количества пены. После этого можно запустить дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки средства. В дальнейшем важно соблюдать дозировку, указанную производителем, и учитывать степень загрязнения белья.

Повреждение внутреннего насоса или шлангов

Если внешние соединения и доступные шланги находятся в хорошем состоянии, источник протечки может располагаться внутри корпуса. Например, причиной утечки становится изношенный сливной насос, повреждённый внутренний патрубок или нарушение герметичности соединений.

Для определения неисправности необходимо проверить внутренние компоненты стиральной машины. Такую диагностику и замену повреждённых деталей лучше доверить специалисту. Даже небольшая утечка способна со временем привести к повреждению напольного покрытия, мебели и расположенных рядом элементов.

/ Инфографика: Главред

Как правильно действовать при обнаружении воды

Место, где образовалась лужа, не всегда совпадает с источником протечки. Вода может стекать по корпусу или распространяться под днищем машины, прежде чем стать заметной. Поэтому при поиске неисправности важно учитывать не только расположение лужи, но и момент её появления.

Если под стиральной машиной обнаружена вода, прекратите эксплуатацию прибора. Не прикасайтесь к мокрой технике и электрическим соединениям. Если это безопасно, отключите питание через сухой и доступный выключатель или автомат, а также перекройте подачу воды. При подозрении на внутреннюю неисправность обратитесь в сервисный центр.

Профилактика протечек: регулярная проверка техникиЧтобы снизить риск внезапной поломки, рекомендуется проводить краткий осмотр стиральной машины примерно раз в месяц, а каждые полгода выполнять более тщательную проверку доступных элементов. Своевременное обнаружение небольших дефектов помогает избежать серьёзных повреждений и дополнительных расходов.

Основные этапы профилактического осмотра:

Осмотрите шланги подачи воды. Перед проверкой перекройте водоснабжение. Убедитесь, что на шлангах нет трещин, вздутий, следов влаги и сильных перегибов. Изношенные элементы следует заменить.

Проверьте резиновую манжету дверцы. Осмотрите её складки на наличие разрывов, загрязнений, плесени и скопившихся остатков моющих средств. Удалите мусор и аккуратно очистите уплотнитель.

Убедитесь в исправности сливного шланга. Проверьте его на предмет засоров, повреждений и перегибов. Обратите внимание на место соединения с машиной и сливной системой.

Осмотрите пространство под прибором. Проверьте пол и доступные участки корпуса на наличие влажных пятен, ржавчины и следов подтёков. Такие признаки могут указывать на внутреннюю неисправность.

Очистите лоток для моющих средств и фильтр. Удалите накопившиеся загрязнения и остатки порошка. Перед очисткой фильтра ознакомьтесь с инструкцией производителя, поскольку при его открытии может вытечь оставшаяся внутри вода.

Проверьте работу машины после обслуживания. Если все элементы установлены правильно и видимых повреждений нет, можно провести короткий тестовый цикл под наблюдением. Следите за соединениями и полом вокруг прибора. При повторном появлении воды остановите машину и обратитесь к специалисту.

Регулярное обслуживание, правильная дозировка моющих средств и своевременная замена изношенных деталей позволяют уменьшить вероятность протечек и продлить срок службы стиральной машины.

Смотрите видео - секрет правильной стирки:

В видео автор рассказывает о полезных способах ухода за одеждой, позволяющих дольше сохранять её качество и привлекательный вид. Перед загрузкой в стиральную машину рекомендуется разделять вещи по цвету, составу материала и степени загрязнения.

Не менее важно правильно подбирать режим стирки с учётом особенностей ткани, чтобы предотвратить её преждевременный износ, сохранить форму изделий и продлить срок службы любимого гардероба.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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