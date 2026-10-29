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Ремонт стиралки больше не нужен: как быстро найти и устранить протечки

Алексей Тесля
29 октября 2026, 10:57
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Чтобы избежать серьёзных последствий и дорогостоящего ремонта, важно своевременно выявлять признаки неисправности.
стиралка
Как продлить работу стиралки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Основные причины протечек
  • Как правильно действовать при обнаружении воды
  • Основные этапы профилактического осмотра

Появление воды возле стиральной машины может свидетельствовать о повреждении отдельных деталей, нарушении герметичности соединений или неправильной работе системы слива.

Чтобы избежать серьёзных последствий и дорогостоящего ремонта, важно своевременно выявлять признаки неисправности и регулярно проверять состояние техники, пишет Martha Stewart.

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Основные причины протечек

Износ шлангов подачи воды

  • Под воздействием постоянной вибрации и перепадов давления шланги, расположенные за стиральной машиной, постепенно теряют эластичность. На их поверхности могут появляться трещины, вздутия и другие повреждения, через которые начинает просачиваться вода.
  • Для предотвращения подобных ситуаций следует периодически осматривать соединительные элементы, проверять их состояние и следить за тем, чтобы шланги не были пережаты или перекручены. Если обнаружены следы износа, повреждённую деталь необходимо заменить.

Неисправность клапана подачи воды

  • Иногда вода появляется под стиральной машиной даже тогда, когда она не работает. Одной из возможных причин становится нарушение герметичности впускного клапана, регулирующего поступление воды в прибор.
  • Со временем внутренние элементы клапана могут изнашиваться или подвергаться коррозии, из-за чего соединение перестаёт удерживать воду. При подозрении на такую неисправность рекомендуется отключить подачу воды и обратиться к мастеру по ремонту бытовой техники.

Повреждение манжеты люка

  • В стиральных машинах с фронтальной загрузкой герметичность дверцы обеспечивает резиновая манжета. Она может постепенно изнашиваться, рваться или деформироваться. Причиной повреждений нередко становятся острые предметы, оставленные в карманах одежды, скопление загрязнений и остатки моющих средств.
  • Регулярная очистка резинового уплотнителя помогает уменьшить вероятность появления проблем. Необходимо удалять попавший под манжету мусор и следить за тем, чтобы внутри складок не накапливались остатки порошка. Если резина повреждена, может потребоваться её замена, которую лучше поручить специалисту.

Засор или неправильное подключение сливной системы

  • Если вода появляется во время слива, проблема может заключаться в засорении сливного шланга или неправильном монтаже отводящей трубы. Из-за препятствий для движения воды она может выходить через соединения или другие уязвимые участки системы.
  • В первую очередь следует проверить состояние сливного шланга, убедиться в отсутствии перегибов и оценить надёжность его крепления. Если устранить причину самостоятельно не удаётся, стоит обратиться к сантехнику или мастеру, который проверит сливную систему и при необходимости прочистит её или исправит подключение.

Избыточное количество моющего средства

  • Чрезмерное использование стирального порошка или жидкого средства может вызвать обильное пенообразование. Избыток пены иногда выходит через отсек для моющих средств и создаёт впечатление протечки.
  • В такой ситуации необходимо приостановить стирку и дождаться уменьшения количества пены. После этого можно запустить дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки средства. В дальнейшем важно соблюдать дозировку, указанную производителем, и учитывать степень загрязнения белья.

Повреждение внутреннего насоса или шлангов

  • Если внешние соединения и доступные шланги находятся в хорошем состоянии, источник протечки может располагаться внутри корпуса. Например, причиной утечки становится изношенный сливной насос, повреждённый внутренний патрубок или нарушение герметичности соединений.
  • Для определения неисправности необходимо проверить внутренние компоненты стиральной машины. Такую диагностику и замену повреждённых деталей лучше доверить специалисту. Даже небольшая утечка способна со временем привести к повреждению напольного покрытия, мебели и расположенных рядом элементов.
Ошибки во время стирки
/ Инфографика: Главред

Как правильно действовать при обнаружении воды

Место, где образовалась лужа, не всегда совпадает с источником протечки. Вода может стекать по корпусу или распространяться под днищем машины, прежде чем стать заметной. Поэтому при поиске неисправности важно учитывать не только расположение лужи, но и момент её появления.

Если под стиральной машиной обнаружена вода, прекратите эксплуатацию прибора. Не прикасайтесь к мокрой технике и электрическим соединениям. Если это безопасно, отключите питание через сухой и доступный выключатель или автомат, а также перекройте подачу воды. При подозрении на внутреннюю неисправность обратитесь в сервисный центр.

Профилактика протечек: регулярная проверка техникиЧтобы снизить риск внезапной поломки, рекомендуется проводить краткий осмотр стиральной машины примерно раз в месяц, а каждые полгода выполнять более тщательную проверку доступных элементов. Своевременное обнаружение небольших дефектов помогает избежать серьёзных повреждений и дополнительных расходов.

Основные этапы профилактического осмотра:

  • Осмотрите шланги подачи воды. Перед проверкой перекройте водоснабжение. Убедитесь, что на шлангах нет трещин, вздутий, следов влаги и сильных перегибов. Изношенные элементы следует заменить.
  • Проверьте резиновую манжету дверцы. Осмотрите её складки на наличие разрывов, загрязнений, плесени и скопившихся остатков моющих средств. Удалите мусор и аккуратно очистите уплотнитель.
  • Убедитесь в исправности сливного шланга. Проверьте его на предмет засоров, повреждений и перегибов. Обратите внимание на место соединения с машиной и сливной системой.
  • Осмотрите пространство под прибором. Проверьте пол и доступные участки корпуса на наличие влажных пятен, ржавчины и следов подтёков. Такие признаки могут указывать на внутреннюю неисправность.
  • Очистите лоток для моющих средств и фильтр. Удалите накопившиеся загрязнения и остатки порошка. Перед очисткой фильтра ознакомьтесь с инструкцией производителя, поскольку при его открытии может вытечь оставшаяся внутри вода.
  • Проверьте работу машины после обслуживания. Если все элементы установлены правильно и видимых повреждений нет, можно провести короткий тестовый цикл под наблюдением. Следите за соединениями и полом вокруг прибора. При повторном появлении воды остановите машину и обратитесь к специалисту.

Регулярное обслуживание, правильная дозировка моющих средств и своевременная замена изношенных деталей позволяют уменьшить вероятность протечек и продлить срок службы стиральной машины.

Смотрите видео - секрет правильной стирки:

В видео автор рассказывает о полезных способах ухода за одеждой, позволяющих дольше сохранять её качество и привлекательный вид. Перед загрузкой в стиральную машину рекомендуется разделять вещи по цвету, составу материала и степени загрязнения.

Не менее важно правильно подбирать режим стирки с учётом особенностей ткани, чтобы предотвратить её преждевременный износ, сохранить форму изделий и продлить срок службы любимого гардероба.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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