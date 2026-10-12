Две ложки - и кастрюля из нержавки сияет: трюк против жирного налета и пятен

Достаточно нескольких ложек продукта из кухонного шкафа и сухой салфетки из микрофибры.

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Почему нужно полировать кастрюлю мукой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно отполировать посуду из нержавки

Сколько ложек муки нужно для одной кастрюли

Со временем на кастрюлях из нержавеющей стали скапливается жир, а нагрев и вода оставляют на поверхности тусклый налет. Однако для его удаления не нужны дорогие средства.

Главред решил разобраться, как легко отполировать кастрюлю из нержавейки.

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Чем можно мыть кастрюли из нержавеющей стали

Чтобы вернуть блеск кастрюлям из нержавеющей стали, достаточно 2–3 столовых ложек обычной муки, без абразивных химикатов. Этот метод помогает избавиться от матового налета, жирных пятен и разводов от водопроводной воды, пишет Diario Uno.

Мука впитывает влагу и остатки жира и одновременно действует как деликатный полироль, не оставляющий царапин на металле.

Точное количество зависит от площади поверхности. Для кастрюли среднего размера хватит 2–3 столовых ложек пшеничной или кукурузной муки. Такого количества достаточно, чтобы покрыть дно и стенки, собрать микрочастицы грязи и вернуть посуде безупречный вид.

Как отполировать кастрюлю мукой

Главное условие успеха - правильная подготовка посуды. Кастрюлю сначала следует тщательно отмыть от остатков пищи и вытереть насухо.

Если на металле останутся капли воды, мука превратится в липкую пасту, и этот трюк потеряет свою эффективность.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Далее муку равномерно распределяют по поверхности кастрюли или сковороды. После этого сухой салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем энергично натирают обработанный участок круговыми движениями. Уже во время трения заметно, как порошок снимает налет.

В конце остатки высыпают в мусорное ведро или убирают сухой тряпкой.

Как почистить посуду из нержавеющей стали - видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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