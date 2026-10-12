Как удалить застарелый налет с крана без химии: поможет обычный лук

На первый взгляд трудно представить, что лук способен удалить следы вокруг крана, однако его состав отчасти объясняет такой эффект.

https://glavred.info/lifehack/kak-udalit-zastarelyy-nalet-s-krana-bez-himii-pomozhet-obychnyy-luk-10803518.html Ссылка скопирована

Зачем хозяйки натирают краны на кухне луком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как лук удаляет налет на кране

Почему овощ растворяет известковые отложения

Чем фольга помогает при уборке сантехники

видео дня

Даже после генеральной уборки кухонный смеситель быстро теряет первоначальный блеск и покрывается некрасивыми белесыми пятнами. Причина этого - жесткая вода, которая после испарения оставляет минеральные отложения. Со временем они превращаются в стойкий известковый налет, справиться с которым становится всё сложнее.

Впрочем, вернуть сантехнике опрятный вид можно и без агрессивной бытовой химии, которая способна повредить покрытие и разъедать кожу рук. По данным французского издания Maison & Travaux, отличным помощником в борьбе за чистоту станет обычный репчатый лук.

В чём секрет народного средства

Секрет эффективности овоща заключается в его естественном химическом составе. Луковый сок содержит органические кислоты и сернистые соединения, которые вступают в реакцию с кальциевыми отложениями и постепенно размягчают их. После этого известковый налет легко удаляется со стенок смесителя без значительных физических усилий.

Главное преимущество этого метода - абсолютная безопасность для хромированных и металлических поверхностей, а также экологичность и нулевая стоимость, ведь лук есть практически на каждой кухне.

Техника очистки: от среза до блеска

Для процедуры не нужно готовить сложные смеси или настои. Достаточно разрезать луковицу пополам и срезом тщательно натереть проблемные участки крана, где следы от воды наиболее заметны.

Чтобы природные кислоты успели расщепить минеральный налет, сок оставляют на поверхности на 10–15 минут. После этого кран смывают тёплой водой и обязательно вытирают насухо мягкой тряпкой из микрофибры. Если отложения застарелые, процедуру можно повторить ещё раз.

Альтернативный лайфхак из кухонного ящика

Если лука под рукой не оказалось, решить проблему поможет обычная пищевая алюминиевая фольга. Она действует как чрезвычайно мягкий абразив, который помогает удалить не только известковый налет, но и мелкие пятнышки ржавчины.

Скомканной в комочек фольгой осторожно протирают проблемные места. Главное условие этого метода - и кран, и сама фольга должны быть абсолютно сухими. В заключение поверхность так же натирают чистой сухой тканью до появления зеркального блеска.

Смотрите видео о том, как отмываем налёт на кране:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Maison & Travaux Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред