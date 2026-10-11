Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Больше никакой сырости: хитрый трюк для сушки белья, о котором знают не все

Алексей Тесля
11 октября 2026, 23:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во время сушки влага постепенно покидает волокна одежды и насыщает воздух в комнате.
Больше никакой сырости: хитрый трюк для сушки белья, о котором знают не все
Раскрыт способ сушки одежды / Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Одним из эффективных решений может стать осушитель воздуха
  • Для лучшего результата следует правильно организовать место для сушки

С наступлением холодов и уменьшением количества солнечного света высушить постиранные вещи становится значительно сложнее.

Из-за дождей и сырости развешивать бельё на улице получается далеко не всегда, поэтому приходится искать альтернативные способы сушки в помещении, пишет Express.

видео дня

Одним из эффективных решений может стать осушитель воздуха. В отличие от устройств, которые непосредственно нагревают одежду, он воздействует на влажность окружающей среды, помогая ускорить естественное испарение воды из ткани.

Во время сушки влага постепенно покидает волокна одежды и насыщает воздух в комнате. Осушитель забирает этот влажный воздух, извлекает из него избыточную воду и возвращает обратно уже осушенный. Благодаря этому влажность в помещении снижается, а оставшаяся в ткани вода испаряется быстрее.

Чтобы добиться хорошего результата, следует правильно организовать место для сушки. Разместите влажные вещи на сушилке так, чтобы между ними оставались промежутки для свободного движения воздуха. Сам осушитель лучше поставить неподалёку, предусмотрев достаточное пространство вокруг корпуса для нормальной циркуляции воздушных потоков.

На время работы прибора желательно закрыть окна и двери комнаты. В таком случае осушитель сможет поддерживать необходимый уровень влажности в ограниченном пространстве, не расходуя ресурсы на обработку воздуха, поступающего из других помещений или с улицы.

Продолжительность сушки зависит от материала, толщины ткани, температуры в комнате и степени влажности вещей. Если перед развешиванием запустить дополнительный отжим в стиральной машине, удалив из одежды как можно больше воды, некоторые вещи при благоприятных условиях могут высохнуть примерно за два часа.

Поддержание подходящего микроклимата полезно не только для сушки белья. Регулярное снижение влажности помогает уменьшить образование конденсата на оконных стёклах и снизить риск появления плесени в сырых помещениях.

Ещё один вариант, получивший распространение в последние годы, - сушильные стойки с подогревом. Если использовать такую конструкцию одновременно с осушителем воздуха, можно объединить нагрев ткани с удалением влаги из помещения. Подобный подход особенно удобен в холодное время года, когда естественная сушка занимает больше времени.

Смотрите видео - оптимальная влажность в квартире:

В видео собраны как проверенные временем методы борьбы с повышенной влажностью, так и оригинальные идеи, которыми поделились участники сообщества "Книга твоего дома".

Все советы основаны на личном опыте читателей и помогут снизить влажность воздуха в квартире, создав более комфортную атмосферу.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
стирка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

22:30Мир
Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военные

Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военные

21:59Украина
Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

21:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Последние новости

23:09

Больше никакой сырости: хитрый трюк для сушки белья, о котором знают не все

22:30

У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

22:25

Тест на IQ: нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд

22:23

Почему в 90-х носили золото и кожаные куртки: настоящие причины моды

22:04

Как часто мыть голову осенью: что влияет на частоту и какие мифы стоит забыть

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
21:59

Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военныеФото

21:41

Красивые, но опасные: какие деревья не стоит высаживать на участкеВидео

21:09

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал ЗеленскийФото

20:21

Трамп спешит заработать на власти: Ганницкий - о настоящей цели снятия санкциймнение

Реклама
20:20

Как выбрать средство для мытья посуды: на что обратить внимание при покупке

20:20

ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

20:10

Пол будет выглядеть дорого: какой ламинат снова стал модным в 2026 году

19:58

Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

19:42

В Украине усилили отключения электроэнергии: графики на 12 октября

19:36

Когда добавлять овощи в бульон: секрет насыщенного вкуса и прозрачности

19:25

Бананы надолго сохранят свежесть и не потемнеют: главный секрет храненияВидео

18:52

Зачем мыть пол с лавровым листом: необычный способ уборки

18:50

Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать

18:32

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Змеям — успех, Собакам — внимание

18:21

Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной

Реклама
17:54

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

17:42

Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

17:39

Защитник Ласточкин покорил поклонников своим танцемВидео

17:19

Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

17:17

Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Кроликам — успех, Козам — внимание

17:12

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

17:01

Ксения Мишина лишилась своей роскошной шевелюры: что она сделала

16:57

Без погреба и кладовой: где и как правильно хранить овощи в квартире

16:27

Путин придумал новый план ослабления поддержки Украины: в FT узнали детали

16:23

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

16:09

Более 6 тысяч "Гераней" в запасе РФ: комбат ВСУ раскрыл план врага

16:02

В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

16:02

Соседи для озимого чеснока: какие культуры повышают урожайность

16:00

Жалюзи будут оставаться чистыми месяц: какое средство отталкивает пыльВидео

15:18

Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

15:14

Гороскоп на сегодня, 12 октября: Девам — счастье, Рыбам — идея

14:42

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:08

Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

14:06

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

Реклама
13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:14

Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

12:14

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:03

Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутеромВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять