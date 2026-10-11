Больше никакой сырости: хитрый трюк для сушки белья, о котором знают не все

Во время сушки влага постепенно покидает волокна одежды и насыщает воздух в комнате.

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Раскрыт способ сушки одежды / Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Одним из эффективных решений может стать осушитель воздуха

Для лучшего результата следует правильно организовать место для сушки

С наступлением холодов и уменьшением количества солнечного света высушить постиранные вещи становится значительно сложнее.

Из-за дождей и сырости развешивать бельё на улице получается далеко не всегда, поэтому приходится искать альтернативные способы сушки в помещении, пишет Express.

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Одним из эффективных решений может стать осушитель воздуха. В отличие от устройств, которые непосредственно нагревают одежду, он воздействует на влажность окружающей среды, помогая ускорить естественное испарение воды из ткани.

Во время сушки влага постепенно покидает волокна одежды и насыщает воздух в комнате. Осушитель забирает этот влажный воздух, извлекает из него избыточную воду и возвращает обратно уже осушенный. Благодаря этому влажность в помещении снижается, а оставшаяся в ткани вода испаряется быстрее.

Чтобы добиться хорошего результата, следует правильно организовать место для сушки. Разместите влажные вещи на сушилке так, чтобы между ними оставались промежутки для свободного движения воздуха. Сам осушитель лучше поставить неподалёку, предусмотрев достаточное пространство вокруг корпуса для нормальной циркуляции воздушных потоков.

На время работы прибора желательно закрыть окна и двери комнаты. В таком случае осушитель сможет поддерживать необходимый уровень влажности в ограниченном пространстве, не расходуя ресурсы на обработку воздуха, поступающего из других помещений или с улицы.

Продолжительность сушки зависит от материала, толщины ткани, температуры в комнате и степени влажности вещей. Если перед развешиванием запустить дополнительный отжим в стиральной машине, удалив из одежды как можно больше воды, некоторые вещи при благоприятных условиях могут высохнуть примерно за два часа.

Поддержание подходящего микроклимата полезно не только для сушки белья. Регулярное снижение влажности помогает уменьшить образование конденсата на оконных стёклах и снизить риск появления плесени в сырых помещениях.

Ещё один вариант, получивший распространение в последние годы, - сушильные стойки с подогревом. Если использовать такую конструкцию одновременно с осушителем воздуха, можно объединить нагрев ткани с удалением влаги из помещения. Подобный подход особенно удобен в холодное время года, когда естественная сушка занимает больше времени.

Смотрите видео - оптимальная влажность в квартире:

В видео собраны как проверенные временем методы борьбы с повышенной влажностью, так и оригинальные идеи, которыми поделились участники сообщества "Книга твоего дома".

Все советы основаны на личном опыте читателей и помогут снизить влажность воздуха в квартире, создав более комфортную атмосферу.

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