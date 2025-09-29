Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотой

По мнению специалистов, хорошая циркуляция воздуха — важнейшее условие для того, чтобы одежда оставалась сухой.

https://glavred.info/lifehack/kak-vysushit-odezhdu-bez-otopleniya-genialnyy-fokus-rabotaet-stoprocentno-10702319.html Ссылка скопирована

Как сушить без отопления / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Хорошая циркуляция воздуха — важнейшее условие для сушки

Даже осенью солнце и дневной свет помогут ускорить процесс

Если проветривание не помогает, рассмотрите покупку осушителя воздуха

С наступлением осени в воздухе всё отчетливее ощущается прохлада, и сушка белья в помещении становится проблемой.

Вещи могут оставаться влажными, приобретать затхлый запах или даже покрываться плесенью, пишет Express.

видео дня

Почему вентиляция — ключ к успеху

По мнению специалистов, хорошая циркуляция воздуха — важнейшее условие для того, чтобы одежда оставалась сухой и свежей в холодное время года. Даже в прохладные дни стоит на несколько минут открывать окна: это поможет убрать лишнюю влагу из воздуха и не даст образоваться конденсату. Регулярное проветривание — простой способ защитить дом от сырости и плесени без необходимости постоянно включать отопление.

Как правильно сушить белье осенью

Выбирайте дневное время — даже осенью солнце и дневной свет помогут ускорить процесс. Установите сушилку ближе к окну и слегка приоткройте его: это обеспечит естественную вентиляцию и выведет влажный воздух из помещения. Иногда достаточно открыть окно всего на 15–20 минут, чтобы улучшить результат.

Дополнительные советы

Если проветривание не помогает, рассмотрите покупку осушителя воздуха — он отлично справляется с излишней влагой, делает воздух суше, а бельё — мягче и свежее. Такой прибор часто работает эффективнее и экономичнее, чем сушильная машина.

Альтернативный вариант — использовать ванную комнату как зону для сушки. Закройте дверь, откройте вентиляционные отверстия и включите вытяжку, чтобы пар и влага не оседали на стенах и потолке.

Как правильно сушить одежду: советы экспертов

Многие даже не догадываются, что совершают простые ошибки, которые могут замедлять сушку одежды и ухудшать её внешний вид. Одна из таких — забывать встряхнуть вещи перед развешиванием. Между тем, эта привычка помогает ткани расправиться, облегчая сушку и уменьшая количество складок.

Если вы сушите белые хлопковые изделия на открытом солнце, ультрафиолет естественным образом помогает осветлить ткань и убрать пятна, без необходимости использовать агрессивные чистящие средства.

Смотрите видео - для чего нужна сушильная машинка:

Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред