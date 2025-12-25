Укр
Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы

Инна Ковенько
25 декабря 2025, 05:12
Достаточно установить правильную температуру на бойлере, и уже в следующем месяце вы почувствуете разницу в платежках.
Как настроить бойлер - какую температуру выставлять на бойлере / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как настроить бойлер
  • Какую температуру выставлять на бойлере
  • Как пользоваться бойлером, чтобы экономить свет

Зимой электрический бойлер становится одним из главных потребителей электроэнергии в доме. Но если знать, как правильно настроить температуру, то можно значительно уменьшить расходы на электроэнергию. Об этом пишет Storinka.

Главред расскажет о простых правилах, которые помогут уменьшить расходы электроэнергии.

Какую температуру выставить на бойлере

Оптимальным считается диапазон 50-60°C. Ниже 50°C возрастает риск развития бактерий, а выше 60°C быстро образуется накипь, что вредит нагревательному элементу и увеличивает счета. Для небольшой семьи достаточно выставить около 50°C, а для большей - поднять до 60°C, чтобы хватало запаса горячей воды.

Как пользоваться бойлером, чтобы экономить свет

Рекомендуем хотя бы раз проверить реальную температуру воды термометром, ведь показатели на регуляторе часто неточны.

Помните, каждые дополнительные 10 градусов означают существенное увеличение расходов. Чем горячее вода в баке, тем быстрее она охлаждается, и автоматика вынуждена чаще запускать подогрев. Это создает дополнительную нагрузку на систему и ускоряет износ деталей.

Чтобы бойлер работал эффективно, важно регулярно ухаживать за ним. Очистка от накипи может уменьшить потребление электроэнергии на 10-15%, а своевременная замена магниевого анода защищает бак от коррозии. Если бойлер расположен далеко от кухни или ванной, стоит утеплить не только трубы, но и сам бак, это поможет сохранить тепло.

Дополнительную экономию дает использование программаторов или умных розеток. Если у вас двухзонный счетчик, выгодно настроить бойлер так, чтобы он нагревал воду ночью по дешевому тарифу, а днем только поддерживал температуру.

Лучший способ найти свой режим - провести небольшой эксперимент. Попробуйте установить 50°C и несколько дней понаблюдать, хватает ли горячей воды всем членам семьи. Исходя от результатов, подкорректируйте настройки под свои потребности.

