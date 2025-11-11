Стоит ли выключать бойлер на ночь: эксперты предупредили о скрытой опасности

Когда вода в бойлере долго стоит в прохладной среде, в ней начинают размножаться бактерии.

https://glavred.info/life/stoit-li-vyklyuchat-boyler-na-noch-eksperty-predupredili-o-skrytoy-opasnosti-10714172.html Ссылка скопирована

Почему нельзя выключать бойлер на ночь / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Почему выключение бойлера на ночь может привести к большим расходам

Как неправильное пользование бойлером сокращает его срок службы

Как избежать размножения опасных бактерий в воде

Многие украинцы убеждены, что ночное отключение бойлера - это простой способ уменьшить расходы на электроэнергию. Но специалисты по бытовой технике предостерегают: такая практика может обернуться дополнительными расходами, сокращением ресурса прибора и даже угрозой для здоровья, пишет ТСН.

Что происходит с бойлером после ночного простоя

Износ внутренних компонентов . Частые циклы включения-выключения приводят к температурным стрессам в баке. Металл расширяется и сжимается, что со временем вызывает микротрещины. Нагревательный элемент также страдает - он быстрее выходит из строя из-за резких запусков.

. Частые циклы включения-выключения приводят к температурным стрессам в баке. Металл расширяется и сжимается, что со временем вызывает микротрещины. Нагревательный элемент также страдает - он быстрее выходит из строя из-за резких запусков. Рост энергопотребления . После ночного простоя вода в бойлере полностью остывает. Чтобы снова нагреть ее до комфортной температуры, прибор тратит больше электроэнергии, чем при условии стабильной работы. В результате - вместо экономии вы получаете более высокие счета.

. После ночного простоя вода в бойлере полностью остывает. Чтобы снова нагреть ее до комфортной температуры, прибор тратит больше электроэнергии, чем при условии стабильной работы. В результате - вместо экономии вы получаете более высокие счета. Риск бактериального загрязнения . В прохладной воде активно размножаются бактерии, в частности легионеллы. Они могут представлять опасность для здоровья, особенно при использовании воды для душа. Постоянная температура около 60 °C - эффективный барьер против микроорганизмов.

Как обеспечить эффективную и безопасную работу бойлера

Чтобы бойлер работал долго, безопасно и экономно, стоит придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, устанавливайте температуру не выше 60 °C - этого достаточно для комфортного пользования, а чрезмерный нагрев только повышает расходы.

Если бойлер имеет таймер или режим энергосбережения, обязательно используйте эти функции - они помогают автоматизировать работу прибора без ущерба для его ресурса. Не забывайте и о регулярной очистке от накипи: в зависимости от жесткости воды, это следует делать один-два раза в год.

И наконец, периодически проверяйте исправность термостата - это позволит избежать перегрева и возможных поломок.

Соблюдение этих советов поможет сохранить бойлер в исправном состоянии, избежать лишних расходов и обеспечить безопасное пользование горячей водой.

Новости по теме:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред