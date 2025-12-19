Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабря

Что известно:
- В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
- В Киеве и Киевской области 20 декабря вводят графики отключения света
В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 20 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.
Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.
Графики отключения света в Киеве
ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 3:30 до 7:00;
- с 14:00 до 20:00;
- очередь 1.2:
- с 3:30 до 7:00;
- с 14:00 до 17:30;
- очередь 2.1:
- с 6:00 до 10:30;
- с 16:00 до 21:00;
- очередь 2.2:
- с 3:30 до 7:00;
- с 14:00 до 17:30;
- очередь 3.1:
- с 7:00 до 11:00;
- с 17:30 до 22:00;
- очередь 3.2:
- с 7:00 до 11:00;
- с 17:30 до 21:30;
- очередь 4.1:
- с 8:00 до 14:00;
- с 17:30 до 21:30;
- очередь 4.2:
- с 7:00 до 11:00;
- с 17:30 до 21:30;
- очередь 5.1:
- с 00:00 до 3:30;
- с 10:30 до 17:30;
- с 21:00 до 24:00;
- очередь 5.2:
- с 00:00 до 3:30;
- с 10:30 до 14:30;
- с 21:00 до 24:00;
- очередь 6.1:
- с 10:30 до 17:30;
- с 21:00 до 24:00;
- очередь 6.2:
- с 00:00 до 3:30;
- с 10:30 до 14:30;
- с 21:00 до 24:00.
Экспертная оценка последствий для разных регионов
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.
"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.
По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.
Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
