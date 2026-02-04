Укр
Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

Юрий Берендий
4 февраля 2026, 22:23обновлено 4 февраля, 22:59
Зеленский заявил, что Россия требует от Украины отказа от Донбасса, несмотря на отсутствие реальных военных успехов и колоссальные потери своей армии.
Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно
Зеленский подчеркнул важность уступок с обеих сторон для достижения мира / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

О чем идет речь в материале:

  • России нужно 800 тысяч ликвидированных солдат и 2 года для захвата Донбасса
  • Зеленский отметил, что замораживание конфликта по линии соприкосновения является уступкой со стороны Украины

Украина согласилась на фактическое замораживание войны с Россией по линии фронта, что уже является значительной уступкой для достижения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, передает Le Monde.

Зеленский заявил, что Россия стремится, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, хотя за все время полномасштабной войны ей так и не удалось одержать реальных побед.

По его словам, украинцы хорошо осознают, какой ценой для российской армии дается каждый метр захваченной земли, ведь потери там не считают, тогда как Украина вынуждена это делать. Он подчеркнул, что для полного захвата востока страны России пришлось бы "положиться" еще 800 тысяч своих военных.

"Им понадобится как минимум два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся", - указал он.

Отвечая на вопрос о возможных компромиссах, в частности по территориям Донбасса, президент подчеркнул, что стоит говорить откровенно.

Даже вариант замораживания войны, который он никогда не поддерживал, с фиксацией нынешней линии фронта уже стал серьезной уступкой со стороны Украины. Он также предостерег от упрощенного подхода к переговорам, когда предложения подаются так, как будто стороны выбирают варианты по принципу меню, ведь в реальности все значительно сложнее.

"Речь идет об уступках для обеих сторон. Россиянам нужен перерыв. У них те проблемы, о которых я вам говорил. Если речь идет об экономической зоне, например, нашим военным придется отступить. Россияне тоже должны это сделать. Если говорим о демилитаризованной зоне, мы должны контролировать свою часть. Они должны контролировать свою, но между нами нужна международная сила разграничения, международное присутствие", - резюмирует он.

Какие планы у РФ на Донбасс - мнение военного

Как ранее писал Главред, планы российской армии по полной оккупации Донбасса остаются без изменений, в то же время противник рассматривает возможность формирования так называемой буферной зоны и в других регионах Украины. Об этом сообщил бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", ныне заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Он отметил, что по данным украинской разведки стратегические намерения РФ не претерпели изменений. Палиса указал на то, что перед российскими войсками стоит задача до конца марта или начала апреля выйти на административные границы Донбасса.

"Эти задачи были неизменны и в течение прошлого года, они миллион раз переносились, и я лично не вижу возможностей (России, - ред.) выполнить эту задачу в определенный срок", - отметил Палиса.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский впервые за длительный период озвучил официальные данные о потерях украинских военных в войне с Россией.

Украинская делегация, которая участвовала в трехсторонних переговорах с представителями США и РФ в Абу-Даби, проинформировала главу государства об итогах встречи. По словам Зеленского, в ближайшее время ожидается проведение обмена пленными.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после года дипломатических усилий со стороны Вашингтона перечень ключевых вопросов для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией существенно сократился, хотя самые сложные аспекты переговоров до сих пор остаются открытыми.

Об источнике: Le Monde

Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета, главным редактором которой является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Le Monde была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский мирное урегулирование мирные переговоры
