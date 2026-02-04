РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

Костенко объяснил, почему требования РФ в отношении территорий являются попыткой выиграть время.

Россия продвигает тему Донецкой области, чтобы сохранить ресурсы и перебросить войска

РФ поднимает тему Донецкой области для экономии ресурсов

Договоренностей о передаче территорий пока нет

Москва использует переговоры для затягивания времени

Россия поднимает вопрос о возможной сдаче Украиной территорий Донецкой области не с целью завершения войны, а для того, чтобы сохранить ресурсы и перебросить их на другие участки фронта. Такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко в эфире Украинского радио.

По его словам, в случае временной остановки боевых действий в Донецкой области РФ может сосредоточить усилия на южном направлении.

"С моей точки зрения, это будет юг, потому что если они даже сейчас остановятся в Донецкой области, то не могут существовать, и их флот не может существовать в условиях того, что у нас есть выход к Черному морю", – отметил Костенко.

Договоренностей о передаче территорий не существует

Он подчеркнул, что на данный момент никаких договоренностей о передаче Украиной территорий Донецкой области не существует. По словам нардепа, Москва использует подобные требования как инструмент затягивания времени.

"Там разные моменты, почему мы сидим за этим столом переговоров, почему они. Мы показываем, что мы готовы к переговорам. Россияне также – мы видим тот состав: военный по факту, представителей ГРУ, которые приезжают договариваться за территории", – пояснил он.

Костенко очертил условия возможного "сухого перемирия"

Костенко не исключил, что в перспективе возможно так называемое "сухое перемирие", однако только при определенных условиях.

"Когда-нибудь, возможно, гипотетически, если будут сняты все эти вопросы, с моей точки зрения, по территориям и будет какое-то сухое перемирие, просто остановка огня. А ее можно достичь, только в случае, когда обе страны будут видеть, что дальнейшее ведение войны не может идти", – сказал он.

Что может изменить формат переговоров

Нардеп подчеркнул, что для изменения формата переговоров Украина должна выполнить две ключевые задачи: остановить российские войска на линии фронта и усилить защиту неба.

"Я думаю, это удастся сделать, если мы достигнем тех цифр, о которых говорит министр обороны. И закрыть небо. Хотя бы от "Шахедов", потому что это самая большая проблема. И когда мы достигнем хотя бы этих двух вещей, то переговоры будут, но они будут совсем другими", – подчеркнул Костенко.

Он также отметил, что Россия осознает приближение момента, когда Украина сможет диктовать свои условия.

"Они хотят в этот момент, пока у них там с Трампом есть какое-то взаимодействие, достичь и забрать у нас эту часть, потому что понимают, что, может, потом вообще у них шанса не будет. А это стоит их цель", – резюмировал нардеп.

Планы россиян по Донбассу – мнение эксперта

Российские войска не имеют достаточных возможностей для выхода на административные границы Донбасса в определенные сроки, несмотря на неоднократное перенесение дедлайнов. Такую экспертную оценку озвучил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, перед оккупационными силами РФ ставилась задача достичь административных границ региона до конца марта – начала апреля, однако реализация этого плана остается маловероятной.

Палиса отметил, что Москва стремится как можно быстрее продемонстрировать стратегический результат, используя период стабилизации фронта для получения локальных преимуществ. В то же время, подчеркнул он, пока единственной стороной, которой удалось реализовать оперативный успех, остается Украина.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

Как сообщал Главред, 4 февраля украинская делегация начала первые встречи по обсуждению мирных усилий в Абу-Даби. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что планируется работа в отдельных группах по направлениям, после чего состоится совместная синхронизация позиций.

Кроме того, в отличие от предыдущих этапов, российская делегация ведет себя более прагматично, отказываясь от идеологических монологов и сосредотачиваясь на практических вопросах, сообщает Politico. По оценкам экспертов, это первый этап, где Москва демонстрирует не только формальное присутствие, но и готовность обсуждать реальные механизмы урегулирования.

Также 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Россией по Украине возможны положительные результаты. По его словам, Путин якобы согласился на неделю прекратить атаки на энергетические объекты Украины.

