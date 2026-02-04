Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

Руслан Иваненко
4 февраля 2026, 17:54
125
Костенко объяснил, почему требования РФ в отношении территорий являются попыткой выиграть время.
Донецк, Путин
Россия продвигает тему Донецкой области, чтобы сохранить ресурсы и перебросить войска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • РФ поднимает тему Донецкой области для экономии ресурсов
  • Договоренностей о передаче территорий пока нет
  • Москва использует переговоры для затягивания времени

Россия поднимает вопрос о возможной сдаче Украиной территорий Донецкой области не с целью завершения войны, а для того, чтобы сохранить ресурсы и перебросить их на другие участки фронта. Такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко в эфире Украинского радио.

По его словам, в случае временной остановки боевых действий в Донецкой области РФ может сосредоточить усилия на южном направлении.

видео дня

"С моей точки зрения, это будет юг, потому что если они даже сейчас остановятся в Донецкой области, то не могут существовать, и их флот не может существовать в условиях того, что у нас есть выход к Черному морю", – отметил Костенко.

Договоренностей о передаче территорий не существует

Он подчеркнул, что на данный момент никаких договоренностей о передаче Украиной территорий Донецкой области не существует. По словам нардепа, Москва использует подобные требования как инструмент затягивания времени.

"Там разные моменты, почему мы сидим за этим столом переговоров, почему они. Мы показываем, что мы готовы к переговорам. Россияне также – мы видим тот состав: военный по факту, представителей ГРУ, которые приезжают договариваться за территории", – пояснил он.

Костенко очертил условия возможного "сухого перемирия"

Костенко не исключил, что в перспективе возможно так называемое "сухое перемирие", однако только при определенных условиях.

"Когда-нибудь, возможно, гипотетически, если будут сняты все эти вопросы, с моей точки зрения, по территориям и будет какое-то сухое перемирие, просто остановка огня. А ее можно достичь, только в случае, когда обе страны будут видеть, что дальнейшее ведение войны не может идти", – сказал он.

Что может изменить формат переговоров

Нардеп подчеркнул, что для изменения формата переговоров Украина должна выполнить две ключевые задачи: остановить российские войска на линии фронта и усилить защиту неба.

"Я думаю, это удастся сделать, если мы достигнем тех цифр, о которых говорит министр обороны. И закрыть небо. Хотя бы от "Шахедов", потому что это самая большая проблема. И когда мы достигнем хотя бы этих двух вещей, то переговоры будут, но они будут совсем другими", – подчеркнул Костенко.

Он также отметил, что Россия осознает приближение момента, когда Украина сможет диктовать свои условия.

"Они хотят в этот момент, пока у них там с Трампом есть какое-то взаимодействие, достичь и забрать у нас эту часть, потому что понимают, что, может, потом вообще у них шанса не будет. А это стоит их цель", – резюмировал нардеп.

Планы россиян по Донбассу – мнение эксперта

Российские войска не имеют достаточных возможностей для выхода на административные границы Донбасса в определенные сроки, несмотря на неоднократное перенесение дедлайнов. Такую экспертную оценку озвучил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, перед оккупационными силами РФ ставилась задача достичь административных границ региона до конца марта – начала апреля, однако реализация этого плана остается маловероятной.

Палиса отметил, что Москва стремится как можно быстрее продемонстрировать стратегический результат, используя период стабилизации фронта для получения локальных преимуществ. В то же время, подчеркнул он, пока единственной стороной, которой удалось реализовать оперативный успех, остается Украина.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

Как сообщал Главред, 4 февраля украинская делегация начала первые встречи по обсуждению мирных усилий в Абу-Даби. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что планируется работа в отдельных группах по направлениям, после чего состоится совместная синхронизация позиций.

Кроме того, в отличие от предыдущих этапов, российская делегация ведет себя более прагматично, отказываясь от идеологических монологов и сосредотачиваясь на практических вопросах, сообщает Politico. По оценкам экспертов, это первый этап, где Москва демонстрирует не только формальное присутствие, но и готовность обсуждать реальные механизмы урегулирования.

Также 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Россией по Украине возможны положительные результаты. По его словам, Путин якобы согласился на неделю прекратить атаки на энергетические объекты Украины.

Читайте также:

Об источнике: Украинское радио

Самая популярная разговорная радиостанция Украины с самой разветвленной сетью распространения сигнала. Старейший вещатель нашей страны и один из старейших в мире. Это общественно-политический канал, основу которого составляют ежечасные информационные выпуски, а также ежедневные линейные программы в прямом эфире о политике, международных отношениях, экономике, социальной сфере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины мирные переговоры Фронт Бои в Донецкой области Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

18:10Мир
Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

17:39Война
Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

16:53Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраля

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраля

Последние новости

18:36

В Европе могли только мечтать: какое изобретение во Львове изменило жизнь людей

18:23

Эвакуация из Киева с запасами еды и воды: эксперт объяснил, к чему готовиться

18:10

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

17:54

РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

17:39

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
17:37

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без тренияВидео

17:27

Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть домВидео

17:12

"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

17:11

Пушистые очеровашки: ветеринар назвала 6 самых красивых пород кошек

Реклама
16:53

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

16:44

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

16:35

Эксперты назвали породы собак, которые никогда бы не завели: в чем причиныВидео

16:31

В Киеве безумный энергодефицит: эксперт рассказал, есть ли шанс на восстановление двух ТЭЦ

16:30

Можно ли есть шоколад с белым налетом: окончательный ответ удивит многих

16:30

РФ выбрала "города-цели": названы самые проблемные регионы без тепла и света

16:22

Кожа захватила тренды: Злата Огневич показала, как носить кожаные лукиВидео

16:05

Глава ЦПК Шабунин публично поливает людей грязью, а потом в судах говорит, что это только его фантазия, – главред издания "Бабель"

15:49

Трамп заявил о соблюдении Россией перемирия - в МИД указали на важный нюанс

15:39

"Люди истощены": Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация в энергетике

15:38

Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке: много погибших и раненых

Реклама
15:35

Загадочная наклейка на авто: водители годами игнорируют важную подсказкуВидео

15:06

"Первая вещь - это леденцы": Джамала раскрыла секреты победы на "Евровидении-2016"

14:41

Как быстро растопить лед и снег на дорожке: лучшая альтернатива песку и соли

14:39

Их обожают все: когда рождаются люди, которые легко притягивают к себе других

14:36

Песков выдвинул новый ультиматум для прекращения войны и пригрозил Украине ударами

14:24

Плохо заряжается станция: эксперты объяснили, что вы делаете не так

14:24

Розы будут цвести все лето: что с ними нужно сделать ранней весной

14:23

Украинский обладатель "Грэмми" не попал на награждение: воин сделал заявление

14:20

Рецепт-спасатель для занятых хозяек: бомбические котлеты с секретомВидео

14:00

200 буханок хлеба или чашка кофе: как изменилась стоимость 100 гривен

13:43

Потепление уже на пороге: когда в Украине пригреет до +5 градусов

13:32

Почему 5 февраля нельзя танцевать: какой церковный праздник

13:31

Слово "высыпаться" лучше забыть - филолог назвала ошибку, которую делают почти все

13:17

Харлан показала беременный животик и рассказала о личном: "Много вопросов"

13:02

Настоящий суперфуд: в чем польза квашеной капусты и сколько можно есть в день

12:54

"Могли не проснуться": РФ уничтожила квартиру известного продюсера

12:29

В ОАЭ стартовал новый этап переговоров Украины, США и РФ - Умеров

12:19

"Когда впервые увидела": жених Леси Никитюк раскрыл тайну их знакомства

12:17

Кейт Миддлтон сообщила о пополнении в королевской семье — детали

12:01

Морозы не отступают: какая сегодня погода будет в Харькове и области

Реклама
12:00

Не просто тепло: что на самом деле означает, когда кот ложится вам на грудь

11:56

Под землей скрывалось нечто странное: женщина сажала яблоню и нашла загадочное сооружение

11:43

В Житомире стартовала регистрация терминалов Starlink: где и как можно пройти процедуру

11:37

РФ оставила пять областей Украины без света - где введены аварийные отключения

11:34

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Тиграм - переживания, Драконам - тревога

11:23

Долина пошла на новую аферу с квартирой: "Обрабатывается схема"

10:49

Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе - FT

10:44

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - большой успех, Рыбам - срыв планов

10:41

Всего одна ложка — и листья зазеленеют: как приготовить эффективную подкормкуВидео

10:31

"Губища накачала": что с собой сделала предательница Ани Лорак

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять