Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

Палиса подчеркнул, что Донбасс остается главной целью РФ.

Россияне хотят выйти на административные границы Донбасса / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, deepstatemap

Главное из заявления:

Перед россиянами стоит задача выйти на административные границы Донбасса

Дедлайн установлен до конца марта-начала апреля

У врага нет возможностей выполнить эту задачу

Планы страны-агрессора России не изменились. Перед оккупационными войсками стоит задача выйти на административные границы Донбасса до конца марта-начала апреля. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы", передает LB.ua.

По его словам, эти дедлайны переносились уже много раз, но даже сейчас у россиян нет возможности выполнить задачу в срок.

Он добавил, что в Харьковской и Сумской областях, а также Днепропетровской оккупанты хотят создать буферные зоны.

"В дальнейшем Одесса, Николаев – на стратегическом уровне рассматриваются. Но объективно, оценивая собственные возможности, российские генералы пока не смотрят в том направлении", - подчеркнул заместитель главы ОП.

Палиса считает, что Донбасс остается главной целью РФ, параллельно с попытками создать условия для оперативного продвижения на Запорожском направлении.

"Россия пытается быстро достичь стратегического успеха, но в процессе стабилизации фронта – получить оперативный успех. На данный момент оперативный успех смогли реализовать только украинцы", – отметил он.

Палиса также выразил надежду, что в этом году фронт изменится для Украины к лучшему.

Россияне стягивают силы в Донецкую область

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец ранее сообщал, что страна-агрессор Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.

"Есть данные от разведки, что противник будет пытаться усилить давление именно на Славянском направлении. В свое время, после того, как мы были вынуждены отойти от Севера, противник там начал активно накапливать личный состав, постоянно осуществляет туда перемещения, логистику", - подчеркнул он.

Славянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер ГПСУ Андрей Демченко говорил, что украинские подразделения зачищают населенные пункты Харьковской области и берут в плен российских оккупантов после неудачных попыток продвижения.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявлял, что военные страны-агрессора России покинули свои позиции на острове Алексеевский в Херсонской области.

Сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Аяччо" рассказывал, что оккупанты пытаются скопиться в городе Купянск, но Силы обороны делают все, чтобы уничтожить врага.

О персоне: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

