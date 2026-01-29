Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

Мария Николишин
29 января 2026, 19:37обновлено 29 января, 20:58
556
Палиса подчеркнул, что Донбасс остается главной целью РФ.
Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу
Россияне хотят выйти на административные границы Донбасса / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, deepstatemap

Главное из заявления:

  • Перед россиянами стоит задача выйти на административные границы Донбасса
  • Дедлайн установлен до конца марта-начала апреля
  • У врага нет возможностей выполнить эту задачу

Планы страны-агрессора России не изменились. Перед оккупационными войсками стоит задача выйти на административные границы Донбасса до конца марта-начала апреля. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы", передает LB.ua.

По его словам, эти дедлайны переносились уже много раз, но даже сейчас у россиян нет возможности выполнить задачу в срок.

видео дня

Он добавил, что в Харьковской и Сумской областях, а также Днепропетровской оккупанты хотят создать буферные зоны.

"В дальнейшем Одесса, Николаев – на стратегическом уровне рассматриваются. Но объективно, оценивая собственные возможности, российские генералы пока не смотрят в том направлении", - подчеркнул заместитель главы ОП.

Палиса считает, что Донбасс остается главной целью РФ, параллельно с попытками создать условия для оперативного продвижения на Запорожском направлении.

"Россия пытается быстро достичь стратегического успеха, но в процессе стабилизации фронта – получить оперативный успех. На данный момент оперативный успех смогли реализовать только украинцы", – отметил он.

Палиса также выразил надежду, что в этом году фронт изменится для Украины к лучшему.

Россияне стягивают силы в Донецкую область

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец ранее сообщал, что страна-агрессор Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.

"Есть данные от разведки, что противник будет пытаться усилить давление именно на Славянском направлении. В свое время, после того, как мы были вынуждены отойти от Севера, противник там начал активно накапливать личный состав, постоянно осуществляет туда перемещения, логистику", - подчеркнул он.

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу
Славянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер ГПСУ Андрей Демченко говорил, что украинские подразделения зачищают населенные пункты Харьковской области и берут в плен российских оккупантов после неудачных попыток продвижения.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявлял, что военные страны-агрессора России покинули свои позиции на острове Алексеевский в Херсонской области.

Сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Аяччо" рассказывал, что оккупанты пытаются скопиться в городе Купянск, но Силы обороны делают все, чтобы уничтожить врага.

Читайте также:

О персоне: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война на Донбассе оккупация Донбасса новости Украины война России и Украины Павел Палиса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭК

Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭК

20:56Украина
Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причину

Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причину

19:42Война
"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

19:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Последние новости

20:56

Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭК

20:36

В Киеве возобновляют обучение в школах: СМИ узнали сроки и формы занятий

20:34

Тернопольскую область атакуют сильные морозы: когда температура упадет до -21

20:03

Быстро, просто и очень вкусно: шикарный салат за 5 минут

19:42

Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причинуВидео

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
19:40

"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

19:37

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

19:26

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

19:25

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

Реклама
19:10

Относительно очередного "воздушного" перемирия: что надо знатьмнение

19:04

Более суток без света: новые графики отключений в Сумах 30 января

18:59

Отключение света в Запорожской области 30 января - когда не будет электроэнергии

18:42

РФ готовит новые обстрелы: тревожный прогноз о масштабных отключениях в Украине

18:38

Света не будет во всех областях: украинцам рассказали о графиках на 30 января

18:35

Трагедия в Кривом Роге: Шахиды попали в жилые дома, есть жертвы

18:28

Ударил ножом прямо в шею: военный едва не погиб в Черкасской области

18:22

Стиральная машина "съедает" ваши деньги: какой режим тратит больше всего энергии

18:04

Без дефицита, но дороже: незаменимый продукт скоро вырастет в цене

17:47

Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Хмельницкого и Сагайдачного - раскрыта тайнаВидео

17:44

Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезонаВидео

Реклама
17:33

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятсяВидео

17:13

Новый удар по кошельку: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

17:09

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

17:01

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

16:42

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:39

"Бой с кровью": Тина Кароль сделала жесткое предсказание о НацотбореВидео

16:27

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали датуВидео

16:18

Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

16:14

Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

16:00

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

15:51

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

15:43

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

15:39

Настя Каменских намекнула на конец истории любви: "Не всегда счастливый"Видео

15:16

Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

15:14

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорахВидео

15:13

Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

14:45

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воиновФото

14:25

Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

14:15

Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

14:15

"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

Реклама
14:12

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

14:01

Почему "разминка" — не то же самое, что "зарядка": неожиданная правда

13:47

"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

13:17

Евровидение-2026: объявлены ведущие конкурса

12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять