Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

Глава Кремля Путин, похоже, готов и дальше проливать российскую кровь за Украину. Его не останавливают высокие показатели потерь.

Эксперты подсчитали реальные потери РФ и Украины за годы войны / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Потери России оцениваются примерно в 1,2 млн человек

Ни одна крупная держава не несла подобных потерь со времен Второй мировой войны

Основная тактика РФ— массированное использование пехоты с минимальными территориальными успехами

К весне число российских и украинских солдат, погибших, раненых или пропавших без вести во время войны РФ в Украине, достигнет двух миллионов человек. При этом потери российской оккупационной армии вдвое больше по сравнению с потерями Сил обороны Украины. Об этом пишет издание The New York Post со ссылкой на исследования.

Согласно последним оценкам аналитического центра CSIS, расположенного в Вашингтоне, Москва понесла потери в размере около 1,2 миллиона человек - это вдове больше, чем в Украине (600 тысяч).

В частности, Москва потеряла около 325 тысяч солдат с начала вторжения в Украину четыре года назад, что противоречит заявлениям президента России Владимира Путина.

"Ни одна крупная держава не понесла таких потерь или жертв со времен Второй мировой войны", — заявил изданию The Post ведущий автор исследования Сет Джонс.

При нынешних темпах войны Россия в среднем имеет 35 тысяч убитых или раненых военнослужащих в месяц, при этом Путин прогнозирует 415 тысяч потерь только в 2025 году.

Если сравнивать потери Москвы с другими крупными российскими конфликтами, то в Афганистане в 1980-х годах РФ потеряла более чем в 17 раз больше солдат, чем погибло в результате боевых действий, и в 11 раз больше, чем войска, потерянные в Первой и Второй чеченских войнах.

"Нынешнее число погибших более чем в пять раз превышает суммарное число жертв всех войн России и Советского Союза со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Почему РФ несет огромные потери в войне в Украине

Согласно исследованию, высокие человеческие жертвы объясняются неспособностью России должным образом разработать стратегию, обучить войска, справиться с низким моральным духом.

Главная стратегия России в этой войне заключается в том, что она отправляет своих солдат на мясорубку, чтобы в конечном итоге сокрушить Силы обороны Украины.

"Похоже, президент Путин готов и дальше проливать российскую кровь за Украину. Его не останавливают высокие показатели потерь и смертей, а экономический спад в России вряд ли заставит Кремль сесть за стол переговоров — по крайней мере, на условиях, приемлемых для Украины или Европы", - сказал Джонс.

Он также предположил, что Путин готов смириться с таким высоким числом жертв, потому что многие из убитых и раненых солдат "из таких регионов, как Дальний Восток и Северный Кавказ, а не из политически важных для него районов, таких как Москва и Санкт-Петербург".

Однако, эта стратегия может оказаться невыгодной для России, учитывая потери войск при минимальных выгодах, поскольку война продолжается крайне медленно.

"В ходе своих наиболее масштабных наступлений российские войска продвигались в среднем на 15-70 метров в день, что медленнее, чем почти в любой крупной наступательной кампании в любой войне за последнее столетие", — подчеркнул эксперт.

Потери Украины в войне

По данным Канадского центра разведки и безопасности (CSIS), с начала войны в феврале 2022 года Украина потеряла от 100 тысяч до 140 тысяч солдат, что, по сравнению с ее меньшей по численности армией, является сравнительно большей потерей.

Отмечается также, что хотя Россия и Украина публично не объявляют о своих потерях, оценки CSIS совпадают с данными, представленными другими экспертами в США и Великобритании.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Потери РФ в войне / facebook.com/GeneralStaff.ua

Потери России в войне с Украиной - последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия могла потерять 1% довоенного мужского населения с начала войны в Украине. По подсчетам, общие российские потери убитыми и ранеными составляют от 1 до 1,35 млн солдат и офицеров – это больше, чем количество американских солдат, убитых или раненных во время Второй мировой войны.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что армия РФ ежемесячно теряет на фронте в Украине больше живой силы, чем Советский Союз за десять лет войны в Афганистане.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне против Украины страна-агрессор Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдат. Речь идет не о раненых военных, а именно погибших.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что стратегическая цель Украины — "убивать 50 тысяч россиян в месяц".

"В прошлом месяце убили 35 тысяч — все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч, то увидим, что будет с врагом", - сказал он 20 января.

Об источнике: The New York Post New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, которая издается в Нью-Йорке. Была основана в 1801 году. В 1976 году Руперт Мёрдок купил New York Post. С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp.

Что Россия потеряла из-за войны в Украине: мнение эксперта

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова заявила, что так называемые "достижения" президента РФ Владимира Путина за время полномасштабной войны против Украины фактически равны нулю.

По ее словам, потери России — экономические, политические и репутационные — являются колоссальными и несоизмеримыми с какими-либо результатами.

"На мой взгляд, эти "достижения" фактически равны нулю. Если посмотреть с любой стороны – будь то захваченные территории или, тем более, то, что Россия за это время потеряла, – потери колоссальны", - сказала Курносова в интервью Главреду.

По ее словам, Россия утратила даже остатки позитивного отношения со стороны украинцев, которые могли сохраняться ранее. Именно действия Кремля, по ее мнению, стали причиной сноса памятников, переименования улиц и отказа от российского культурного наследия в Украине.

"Именно Путин обнулил роль русского языка в Украине. Можно ли это назвать его "достижением"?", — отметила Курносова.

Кроме того, она раскритиковала тезис Кремля о том, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом", отметив, что в таком случае действия РФ можно расценивать как "гражданскую войну".

"Основное "достижение" за все это время – это фактическое обнуление роли России на постсоветском пространстве и в Европе. Это и политическое обнуление, и экономическое. Российская экономика находится в очень тяжелой ситуации, и многие экономисты говорят о том, что она может не пережить 2026 год. Вот, по сути, и все "достижения" Владимира Путина за это время", - отметила российская оппозиционерка.

Другие новости:

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу.

