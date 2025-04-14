Сотни россиян в день: в разведке Британии раскрыли потери РФ в войне с Украиной

Россия, вероятно, уже потеряла более 920 тысяч оккупантов в Украине.

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Озвучены новые потери РФ / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНИАН

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Потери РФ в Украине достигли числа 138 тысяч уничтоженных и раненых

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 920 тысяч

По состоянию на 2025 год потери страны-агрессора РФ в Украине достигли числа 138 тысяч уничтоженных и раненых, сообщила британская разведка.

В то же время, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла более 920 тысяч человек, говорится в анализе, публикуемом в Х Минобороны Великобритании.

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В сообщении напоминается, что в марте 2025 года среднее количество российских потерь составляло примерно 1 300 человек в день. Этот показатель вырос по сравнению с февралем 2025 года, когда он составлял около 1 250 ежедневных потерь, однако остается ниже очень высоких суточных потерь в конце 2024 года - почти 1 600 человек в день.

Согласно результатам анализа, рост уровня потерь сохраняется и в начале апреля 2025 года, что, скорее всего, свидетельствует об усилении атак со стороны России вдоль линии фронта.

"Российские войска, вероятно, пытаются восстановить наступательный темп после периода относительного затишья в начале года", - отмечается в обзоре.

Кроме того, в разведке Британии добавили, что несмотря на относительно статичную линию фронта, зафиксированные потери среди российских войск в 2025 году остаются существенно выше, чем весной 2024 года, когда ежедневные потери редко превышали тысячу человек.

/ @DefenceHQ

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал материал CBS News с интервью Владимира Зеленского, где озвучивались украинские потери в войне с РФ, где закадровым текстом говорится о якобы до 100 000 погибших украинских военных во время полномасштабной войны.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сысрький отметил, что благодаря профессионализму украинских войск потери РФ с начала года достигли 100 тысяч человек.

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Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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