Каковы общие потери россиян с начала 2025 года: Сырский сделал громкое заявление

О чем сказал Сырский:
- РФ с начала года потеряла 100 тысяч военных
- Силы обороны уничтожают врага по всей линии фронта
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл реальный уровень потерь в живой силе в российской армии с начала 2025 года. Об этом он сообщил в своем Telegram.
Сырский отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала года уже превысили 100 тысяч человек.
Он выразил благодарность украинским воинам за их стойкость и высокий уровень боевого мастерства.
"Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. Слава Украине!", - резюмировал Сырский.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, на Днепропетровском направлении российские войска столкнулись с серьезным сопротивлением украинских защитников вблизи Константинополя и южнее Богатыря. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале. По его словам, враг активно пытается прорваться через ряд сел вдоль реки Мокрые Ялы, а также на направлении Надеждинка-Преображенка.
Тем временем, Силы обороны Украины, вероятно, оставили город Суджа в Курской области. Это следует из карты боевых действий, опубликованной Генштабом ВСУ 16 марта, где украинские войска больше не отмечены в этом населенном пункте.
Кроме того, украинские подразделения смогли продвинуться в Торецке в Донецкой области. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры от 14 марта подтверждают, что украинские войска закрепились вдоль улицы Михаила Грушевского на северной окраине города.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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