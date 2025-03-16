Каковы общие потери россиян с начала 2025 года: Сырский сделал громкое заявление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сысрький отметил, что благодаря профессионализму украинских войск потери РФ с начала года достигли 100 тысяч человек.

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Сырский раскрыл реальные потери россиян с начала 2025 года / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Сырский:

РФ с начала года потеряла 100 тысяч военных

Силы обороны уничтожают врага по всей линии фронта

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл реальный уровень потерь в живой силе в российской армии с начала 2025 года. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Сырский отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала года уже превысили 100 тысяч человек.

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Он выразил благодарность украинским воинам за их стойкость и высокий уровень боевого мастерства.

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. Слава Украине!", - резюмировал Сырский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на Днепропетровском направлении российские войска столкнулись с серьезным сопротивлением украинских защитников вблизи Константинополя и южнее Богатыря. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале. По его словам, враг активно пытается прорваться через ряд сел вдоль реки Мокрые Ялы, а также на направлении Надеждинка-Преображенка.

Тем временем, Силы обороны Украины, вероятно, оставили город Суджа в Курской области. Это следует из карты боевых действий, опубликованной Генштабом ВСУ 16 марта, где украинские войска больше не отмечены в этом населенном пункте.

Кроме того, украинские подразделения смогли продвинуться в Торецке в Донецкой области. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры от 14 марта подтверждают, что украинские войска закрепились вдоль улицы Михаила Грушевского на северной окраине города.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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