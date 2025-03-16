Прекращение огня в Украине: у Путина рассказали о 'сигнале' для Трампа

Что известно:
- В Кремле заявили о попытке "дать передышку украинским войскам"
- Россия довела свои "беспокойства" до США
В Кремле прокомментировали призыв к перемирию в Украине и рассказали об ответе президенту США Дональду Трампу.
"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают тяжелые времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как некую попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", - цитируют пропагандисты РФ помощника российского диктатора Юрия Ушакова.
По его словам, Россия довела свои "беспокойства" до США, а контакты между РФ и США продолжаются, но не уровне президентов.
Ушаков при этом добавил, что встреча Трампа Путиным будет организована, как только "появится необходимость" и утверждает, что встречу можно организовать довольно быстро.
Прекращение огня - последние новости по теме
Ранее Андрей Сибига рассказал о том, что США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня. Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня, сказал глава МИД.
Ранее в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня. Владимир Путин выдвинул несколько ключевых требований для прекращения боевых действий.
Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы в отношении мира.
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Кто такой Юрий Ушаков?
Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика.
В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.
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